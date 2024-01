A lenda da NASCAR Cale Yarborough morre aos 84 anos

Não foi indicada a causa da morte.

"Cale Yarborough foi um dos concorrentes mais duros que a NASCAR já viu", disse o Presidente e Diretor Executivo da NASCAR, Jim France, no X, anteriormente conhecido como Twitter. "A sua combinação de talento, garra e determinação separou Cale dos seus pares, tanto na pista como no livro de registos."

Yarborough dominou a NASCAR em meados da década de 1970, tornando-se o primeiro piloto a ganhar três títulos consecutivos na sua divisão de topo. Por outras três vezes na sua carreira, foi vice-campeão na corrida por pontos.

Obteve 28 das 83 vitórias da sua carreira nos anos do campeonato de 1976-1978 e está empatado em sexto lugar em vitórias de sempre com o sete vezes campeão da NASCAR Cup, Jimmie Johnson.

O sete vezes campeão Richard Petty enviou as suas condolências a X e recordou os anos em que competiram entre si.

"A rivalidade e o espírito competitivo de Yarborough com The King serão sempre uma parte célebre da história da NASCAR, mostrando o seu respeito mútuo e a intensidade da sua competição na pista", escreveu Petty.

O legado de Yarborough também inclui um incidente nas 500 milhas de Daytona de 1979, a primeira corrida de 500 milhas da NASCAR coberta na íntegra pela televisão nacional. Os telespectadores da CBS viram Yarborough enfrentar Donnie Allison numa batalha pela liderança na última volta, em que os carros se chocaram e os pilotos se bateram na relva, enquanto Petty venceu a corrida. A luta intensificou-se quando o irmão de Allison, Bobbie, encostou o seu carro de corrida e juntou-se a ele.

Yarborough venceu a corrida principal da NASCAR quatro vezes e a Southern 500 em Darlington, Carolina do Sul, cinco vezes.

Yarborough foi introduzido no Hall da Fama da NASCAR em 2012, como membro da sua terceira classe. Aproveitou o momento para agradecer à sua família e aos proprietários de automóveis para quem conduziu durante a sua carreira de piloto, incluindo o membro do Hall da Fama Junior Johnson, com quem teve as suas melhores épocas.

"O Junior estava à procura de um piloto e eu estava à procura de uma boleia. E, rapaz, juntámo-nos e tivemos uma boa viagem, de certeza", disse Yarborough no seu discurso de tomada de posse. "Junior, não sei como te agradecer, meu. Tivemos uma boa viagem".

Yarborough brincou depois com os totais da sua carreira, se não tivesse deixado a equipa antes da época de 1981 para fazer um calendário limitado com outros proprietários e passar mais tempo com a família.

"Se eu tivesse ficado com a Junior, não sei quantos campeonatos ... Richard Petty, não sabes quantos campeonatos poderíamos ter ganho. Podias nem sequer estar na fotografia", disse ele, arrancando uma grande gargalhada do público e de Petty, o nº 1 de todos os tempos com 200 vitórias.

Yarborough também brincou com a sua falta de sucesso como proprietário de uma equipa de corridas, com apenas uma vitória em 11 anos.

Questionado após o seu discurso se concordava com o título de piloto mais duro da NASCAR, disse à Speed Network: "Se é isso que dizem, acho que tenho de concordar com isso".

Dale Earnhardt Jr. prestou a sua homenagem no X.

"Uma lenda atrás do volante, sem dúvida, mas tinha uma personalidade, uma garra e uma arrogância que atraíam fãs de todo o mundo para ele e para a Nascar. Ele tornou o desporto muito melhor por ter feito parte dele. O meu coração está com a família dele", escreveu Earnhardt, agora radialista e proprietário de uma equipa de corridas.

Yarborough também correu em carros da Indy durante alguns anos, depois de a Ford se ter afastado temporariamente da NASCAR em 1970, e foi 10º classificado nas 500 milhas de Indianápolis de 1972.

Jacob Lev, da CNN, contribuiu para esta reportagem.

