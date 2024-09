- "A 'Lego-Granny' está entusiasmada por começar a sua carreira no último estabelecimento de varejo"

Após cerca de um mês de sua nova empreitada, "Mamãe Lego" Rita Ebel está radiante com o sucesso de sua nova loja no centro de Hanau. Ela compartilha entusiasticamente: "É como um sonho que se torna realidade para mim poder promover e compartilhar o conceito de acessibilidade de forma mais ampla." A mulher de 67 anos, junto com sua equipe, já construiu e doou mais de 100 rampas de Lego para usuários de cadeira de rodas, que foram distribuídas para empresas locais.

Esse ato desinteressado lhe rendeu o título de "Mamãe Lego" e reconhecimento além das fronteiras de Hanau. Desde um acidente de carro em 1994, Ebel depende de uma cadeira de rodas.

Condições inadequadas

Antes de se mudar, Ebel e sua equipe montaram as rampas em uma sala fria e isolada em um estacionamento. "Sem aquecimento, sem janelas, sem banheiro, sem água corrente", ela lembra das condições duras. Agora, a loja, a apenas uma pedra jogada da zona pedestre movimentada, é quente, convidativa, acessível para cadeiras de rodas e oferece espaço suficiente para seus dedicados voluntários e, é claro, as caixas de tijolos de Lego sem fim.

A loja exibe orgulhosamente um letreiro "Mamãe Lego" com letras brilhantes e chamativas. "As pessoas começaram a visitar espontaneamente, perguntando para doar tijolos de Lego ou por instruções de construção para as rampas de cadeira de rodas", ela compartilha alegremente. Alguns até oferecem para ajudar a construí-las.

Ela expressa sua esperança de que projetos semelhantes de construção de rampas floresçam em diversas cidades, e ela estaria mais do que disposta a contribuir. Tijolos de Lego usados, que seu marido separa e limpa, ainda são bem-vindos, ela acrescenta.

Novos horizontes

O novo local apresenta inúmeras oportunidades para "Mamãe Lego", que está cheia de ideias. Uma sala lateral na loja agora abriga várias cadeiras de rodas para um projeto chamado "Mudança de Perspectiva". Os participantes - tanto usuários de cadeiras de rodas quanto pessoas capazes - visitam empresas locais para avaliar sua acessibilidade para cadeiras de rodas. "Deixamos qualquer um que queira ver a cidade através de uma cadeira de rodas pegar uma emprestada conosco", ela explica, justificando o nome do projeto.

O prefeito Maximilian Bieri (SPD) se orgulha de "Mamãe Lego", destacando seu papel significativo em chamar a atenção para o tema da inclusão muito além da região. "Não conheço outra loja no país onde 'Mamãe Lego' se sente em casa", diz ele.

A cidade cobre o aluguel, enquanto Ebel e a AWO Hanau cobrem as despesas de utilidade. A AWO tem apoiado o projeto desde o início, como Anna Jagust da associação de cidades AWO explica. "Ela nos inspirou desde o início", ela diz, se referindo a "Mamãe Lego".

"Não mais shisha bars"

O proprietário Carsten Daus, um hanauer de toda a vida, admira as vibrantes rampas de Lego no cenário da cidade. "É incrível - um projeto fantástico", diz ele. Ele entrou em contato com Ebel e depois com a cidade de Hanau quando uma loja que vendia máquinas de café de alta qualidade ficou vaga. Para ele, usar sua propriedade na Schnurstraße para um propósito que garanta "vida na cidade - e não outro shisha bar" era essencial.

Crianças frequentemente visitam a loja de Mamãe Lego, atraídas pelo letreiro brilhante e ansiosas para doar tijolos de Lego ou ajudar a construir rampas de cadeira de rodas. Rita Ebel, carinhosamente conhecida como Mamãe Lego, espera que seus projetos de construção de rampas de Lego inspirem iniciativas semelhantes em outras cidades.

