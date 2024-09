- A legislação revisada sobre a formação de professores visa aumentar o número de instrutores em MV.

Mecklenburg-Vorpommern está atualizando seu programa de formação de educadores para atender às necessidades futuras da região. "Não podemos mais permitir que cerca de 70% dos estudantes que desejam se tornar professores desistam ou mudem de área durante seus estudos", declarou a Ministra da Ciência Bettina Martin (SPD).

O projeto foi aprovado anteriormente pelo gabinete durante sua reunião em Schwerin e agora será discutido com associações profissionais. Em seguida, será enviado ao parlamento estadual para debate, com previsão de votação em maio de 2025.

Os rigorosos requisitos acadêmicos e a falta de ligação prática no passado foram os principais motivos para muitos trainees de educadores desistirem, de acordo com Martin. Dos cerca de 1.250 estudantes anuais em MV, menos da metade chega à primeira prova estadual.

A nova lei visa abordar essa questão e também combinar as trilhas de estudo para professores de ginásio e escola regional. Esse movimento encontrou críticas da oposição anteriormente, mas Martin argumentou que resultou em maior apelo e melhores resultados de estudo em outros estados federais. Ela negou firmemente os alegados da coalizão vermelha-vermelha de fechar o ginásio em MV.

Até 2030, Mecklenburg-Vorpommern deve enfrentar uma falta de cerca de 2.600 profissionais de ensino, com uma escassez prevista para os anos seguintes. Martin reconheceu que as mudanças não trariam resultados imediatos, mas algumas, como those in the vocational school teacher training, teriam efeito mais cedo. No total, o estado planeja investir adicionalmente €25 milhões nas universidades de Rostock e Greifswald para facilitar a implementação da reforma até 2030.

