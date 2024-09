A Katy Perry revela a sua extravagante expressão de afecto.

Katy Perry é conhecida por sua música e personalidade descontraída. Durante um podcast, a cantora compartilhou alguns detalhes picantes sobre sua vida pessoal, dando uma pista sobre as tarefas próximas de seu parceiro Orlando Bloom. De acordo com a cantora de "Roar", ela acha muito atraente ver que ele fez a louça e arrumou os armários da cozinha. Ela ainda mencionou: "Você deve estar preparado para alguma ação", fazendo referência a um trecho do novo episódio do podcast.

Perry enfatizou que ela quer dizer isso literalmente, afirmando: "Isso é minha linguagem de amor". Aos 39 anos, que tem um filho de três anos com seu namorado ator, ela não precisa de presentes luxuosos como um Ferrari vermelho como símbolo de amor. Em vez disso, ela simplesmente pede: "Faça a porcaria da louça e eu devolvo o favor", ela exclama.

Seus comentários geraram risadas na seção de comentários do Instagram. "Eu aposto que Orlando está limpando toda a cozinha agora", "Este já é meu episódio favorito" e "Eu não sabia que Katy Perry era tão engraçada" são alguns dos comentários. Um usuário comentou de forma humorística: "Sua equipe de relações públicas está trabalhando horas extras".

Seus Sinais de Alerta

Mais tarde na conversa, o apresentador Alex Cooper perguntou a Perry sobre sua preferência por um tipo específico de parceiro. Perry respondeu: "Não sou mais atraída por narcisistas".

Quando perguntada sobre potenciais sinais de alerta que indicam que um parceiro em potencial não é adequado para ela, Perry apontou: "Alguém que afirma conhecê-lo melhor do que você conhece a si mesmo". Ela acrescentou: "Alguém que não ajuda, alguém que constantemente altera as regras ou alguém que emocionalmente lhe causa dor ao puxar o tapete debaixo de você".

Katy Perry e Orlando Bloom começaram a namorar em 2016, mas se separaram brevemente cerca de nove meses depois. Eles reacenderam seu relacionamento em setembro de 2018 e sua filha Daisy Dove nasceu em agosto de 2020. O casal ficou noivo em fevereiro do ano anterior.

