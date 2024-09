A Kate retoma os seus deveres profissionais após uma recente atualização do tratamento do cancro.

Kate, de 42 anos, esposa do príncipe William, futuro rei da Grã-Bretanha, voltou ao trabalho ao presidir uma reunião no Castelo de Windsor na terça-feira.

De acordo com uma publicação no Court Circular, que registra eventos conduzidos pela família real, tanto publicamente quanto privadamente, "A Princesa de Gales, Patrono Conjunto, do Royal Foundation of The Prince and Princess of Wales, presidiu uma Reunião de Infância Inicial no Castelo de Windsor" esta tarde.

Na semana passada, Kate compartilhou uma atualização sobre a saúde, mencionando que está "fazendo o que posso para permanecer livre do câncer" e está iniciando uma "nova fase de recuperação com um renovado senso de esperança e apreciação pela vida".

Em uma mensagem de vídeo emocionante, exibindo o prazer da família com o verão inglês, a princesa expressou que, apesar dos últimos nove meses terem sido desafiadores, ela está ansiosa para voltar ao trabalho e participar de algumas mais engajamentos públicos nos próximos meses.

Não foram incluídos detalhes adicionais sobre a reunião no Court Circular, mas, ao longo dos anos, Kate tem se envolvido ativamente no desenvolvimento da infância inicial, muitas vezes referido como sua "trabalho da vida".

Em 2021, ela estabeleceu o Royal Foundation Centre for Early Childhood e sua iniciativa de destaque é a campanha de conscientização pública "Shaping Us", projetada para aumentar nossa compreensão de quão importantes são os primeiros cinco anos de vida na formação dos adultos que nos tornamos.

Desde fevereiro, Kate vem passando por tratamento de quimioterapia para um tipo não revelado de câncer e só fez poucas aparições públicas desde então.

Ela se reuniu com sua família para o desfile de aniversário do Rei, conhecido como Trooping the Colour, em junho e recebeu uma ovação de pé após assistir à final do Wimbledon de simples masculino com sua filha, a princesa Charlotte, em julho.

Durante seu tratamento, Kate continuou a trabalhar em casa, conduzindo reuniões com sua equipe e representantes de seu centro de infância inicial.

Nos próximos meses, ela continuará a se concentrar em sua recuperação, mas é esperado que retome uma programação leve de engajamentos públicos pelo resto do ano.

Ela também é esperada para participar do serviço anual do Dia do Lembranças no Cenotaph em Londres em novembro, homenageando aqueles que serviram na guerra.

