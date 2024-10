A jurisdição dos tribunais administrativos de Münster proíbe o slogan "Do rio ao mar" no protesto

Em preparação para um comício pró-Palestina marcado para o primeiro aniversário do ataque de Hamas a Israel, que ocorrerá em 7 de outubro, o Tribunal Administrativo de Münster validou a proibição da frase "Do Rio ao Mar". Em uma declaração pública, o tribunal negou o recurso de urgência contra a restrição a esse slogan, que também é proibido em inglês e em vários outros idiomas, especificamente "Do Rio ao Mar - A Palestina será libertada".

A sede da polícia em Münster apoia a limitação do encontro, afirmando que o slogan está em linha com as proibições de organizações contra Hamas e Samidoun. O uso desse slogan em comícios pró-Palestina não é de modo algum permitido.

O requerente argumentou que os juízes haviam consistentemente verificado que expressar esse slogan não é punível. No entanto, o Tribunal Administrativo rejeitou o recurso de urgência devido ao equilíbrio geral de interesses que pesa contra o requerente. O requerente tem a opção de apresentar um recurso contra essa decisão.

Além disso, espera-se que haja várias manifestações na Alemanha na data comemorativa de 7 de outubro. Por exemplo, a cidade de Frankfurt am Main proibiu um comício pró-Palestina devido a previsões de incitação à população, apelos a atividades ilegais, além de frases antissemitas e anti-israelenses.

A proibição do slogan "Do Rio ao Mar" também se estende ao inglês, afetando comícios pró-Palestina perto do Rio. Apesar de decisões judiciais anteriores que indicavam que o slogan não é punível, o Tribunal Administrativo de Münster manteve sua proibição devido a potenciais implicações.

