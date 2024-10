A jovem sensação do tênis, Coco Gauff, abre um novo capítulo nos livros de recordes ao conquistar triunfalmente o campeonato do China Open.

A vitória em sets diretos rendeu à jovem de 20 anos uma conquista, tornando-se a primeira americana a conquistar o título do torneio desde Serena Williams em 2013. Agora, ela ostenta oito títulos da WTA na sua carteira.

Gauff também fez história no WTA, tornando-se a primeira mulher a vencer suas primeiras sete finais em quadras duras na era aberta.

Durante sua entrevista após o jogo, ela parabenizou Karolina, reconhecendo seu retorno ao circuito e elogiando seu extraordinário talento. Em seguida, expressou gratidão a sua equipe pelo apoio ao longo da temporada.

Sua supremacia ficou evidente desde o início da final, quando ela rapidamente assumiu o controle do primeiro set em apenas 30 minutos, apesar da recente sequência impressionante de Muchova.

A jogadora tcheca, que passou por lesões sazonais, tinha grandes expectativas para a final, considerando seus recentes jogos bem-sucedidos contra Aryna Sabalenka, campeã do US Open, e Zheng Qinwen, campeã olímpica.

No entanto, ela não foi páreo para a força física de Gauff. A americana foi a força superior durante todo o jogo, cometendo apenas oito erros não forçados, enquanto Muchova cometeu 24.

Problemas no saque reapareceram brevemente no início do segundo set, permitindo que Muchova assumisse uma vantagem de 2-0. Mas Gauff respondeu rapidamente, devolvendo a quebra e retomando o controle do jogo.

Sua vitória marcou uma conquista significativa, seu primeiro título em nove meses e após a adição de Matt Daly à sua equipe técnica. Sua mudança do treinador de longa data Brad Gilbert ocorreu no mês passado.

Gilbert desempenhou um papel crucial na ressurgência da forma de Gauff em 2023, ajudando-a a garantir seu primeiro título de Grand Slam no US Open do ano passado e a vencer títulos em Cincinnati e Washington.

Gauff agora se prepara para o Aberto de Wuhan, com o objetivo de continuar sua ascensão nas classificações.

As habilidades de tênis de Gauff a levaram a vencer seu primeiro título em nove meses, alcançando uma conquista significativa em sua carreira. Esta vitória também aumentou seu total de títulos da WTA para nove, exibindo sua habilidade no esporte do tênis.

Leia também: