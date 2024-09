A jovem ciclista Muriel Furrer, de 18 anos, morre tragicamente após um acidente durante uma corrida de estrada para jovens

Durante a prova de estrada feminina júnior do Campeonato Mundial em Zurique, na Suíça, na quinta-feira, Furrer sofreu uma queda grave.

Após o incidente, Furrer foi rapidamente transportada para o hospital por helicóptero de emergência, como anunciou a UCI.

Com profunda tristeza, a União Ciclista Internacional (UCI) e o Comitê Organizador do Campeonato Mundial de Estrada e Para-ciclismo de Estrada da UCI de 2024 em Zurique, na Suíça, receberam a notícia triste do falecimento prematuro de Muriel Furrer. De acordo com o comunicado da UCI,

"A comunidade ciclista internacional lamenta a perda de uma jovem promessa do ciclismo, Muriel Furrer. A ciclista de 18 anos sofreu uma grave lesão na cabeça em uma queda durante a prova de estrada feminina júnior na quinta-feira, 26 de setembro. Infelizmente, Muriel Furrer faleceu hoje no Hospital Universitário de Zurique."

A UCI e o Comitê Organizador do Campeonato Mundial de Estrada e Para-ciclismo de Estrada da UCI de 2024 estendem suas condolências à família, amigos e à Federação Suíça de Ciclismo de Muriel Furrer.

Peço respeito à privacidade da família Furrer durante este momento difícil.

Em um comunicado lançado na quinta-feira, a UCI reconheceu a investigação em andamento sobre o incidente.

"Até agora, não há informações definitivas sobre a causa do acidente. As autoridades competentes estão investigando ativamente o caso. Não há detalhes adicionais disponíveis no momento devido à investigação em andamento."

A CNN relatou que entrou em contato com a Polícia Cantonal de Zurique para comentar.

A triste notícia do falecimento de Muriel Furrer lançou uma sombra sobre o mundo do ciclismo, com muitas pessoas expressando suas condolências pela perda desta jovem promessa do esporte. Apesar da investigação sobre a causa do acidente, a morte de Furrer durante uma prova de estrada júnior no Campeonato Mundial é, sem dúvida, uma grande perda para o esporte.

