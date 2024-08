A jornada emocionante da NFL continua enquanto Johnson avança na formação.

Jakob Johnson garantiu uma vaga no elenco principal dos New York Giants, após uma lesão de Austin Schlottmann. Schlottmann, que sofreu uma lesão na perna inferior durante o treino, deve ficar afastado por pelo menos quatro semanas, de acordo com o técnico Brian Daboll. Isso abre uma oportunidade para Johnson, que assinou com o clube para a equipe de treinamento, brilhar.

Johnson inicialmente acabou na equipe de treinamento, como é comum na NFL. No entanto, ele está preparado para a possibilidade de ser chamado para o elenco ativo, dizendo: "Se você estiver na liga há seis anos, sabe como funciona. Você pode começar a temporada na equipe de treinamento, mas as pessoas são ativadas. Estou apenas tentando me adaptar aqui e estar pronto quando a oportunidade vier".

Johnson foi brevemente dispensado quando as equipes da NFL reduziram seus elencos para 53 jogadores. No entanto, não é incomum que jogadores da equipe de treinamento sejam promovidos durante a temporada. Com os Giants prestes a enfrentar os Carolina Panthers em Munique no dia 10 de novembro, para o décimo jogo da temporada regular, Johnson remains hopeful of playing an NFL game in his home country. However, he remains focused on getting integrated with the organization and finding his place on the team before the match. "That would be a cool moment. But first, it's important for me to get used to the organization and find my place in the team over the next few weeks. If it happens in November, then so be it," Johnson concluded.

A possível inclusão de Jacob Johnson no jogo contra os Carolina Panthers em Munique pode aprimorar o desempenho esportivo da equipe, dada sua experiência na NFL. Apesar de sua empolgação com a possibilidade de jogar um jogo da NFL em seu país natal, Johnson está comprometido em manter seu foco no aprimoramento e garantir uma vaga permanente no elenco dos New York Giants.

