- A jornada de futebol de Romeu chega ao fim.

Aos 22 anos, o atleta profissional Romeo Beckham, famoso por ser filho do ícone do futebol David Beckham (49) e da ex-integrante das Spice Girls Victoria Beckham (50), está desistindo de sua carreira no futebol. De acordo com o jornal The Sun, essa decisão prematura se deve ao desejo de Romeo de mergulhar de cabeça em sua carreira como modelo. Parece que ele encontrou sua paixão na moda e quer se concentrar apenas nisso.

A trajetória de Romeo no futebol não o levou ao auge do sucesso, mas ele conseguiu estabelecer uma presença consistente no time reserva do clube da Premier League FC Brentford desde 2023. O clube supostamente ofereceu um novo contrato em meados de junho, mas Romeo teria recusado. Em vez disso, ele assinou um contrato com a agência de elite de Paris, Safe Management, garantindo trabalhos com marcas renomadas como Burberry, Puma e Yves Saint Laurent.

Os começos de Romeo Beckham no futebol

Antes de ingressar no FC Brentford, Romeo teve passagens pelas equipes de base do Inter Miami e do FC Arsenal. Curiosamente, o último tem como coproprietário o pai de Romeo, David Beckham, que desfruta de uma carreira impressionante no futebol - sua trajetória profissional incluiu passagens pelo Manchester United, Real Madrid, AC Milan e Paris Saint-Germain, e ele vestiu a camisa da seleção inglesa 115 vezes.

David e Victoria Beckham têm três filhos: Brooklyn (25), Romeo e Cruz (19).

Apesar de seus começos no futebol em equipes de base renomadas como as do Inter Miami e do FC Arsenal, a paixão de Romeo Beckham pela moda o levou a seguir uma carreira como modelo em tempo integral, abandonando suas aspirações no futebol durante seu auge como jovem talento na cena esportiva. Inspirado pelo mundo criativo, Romeo vê um futuro onde poderá fazer contribuições significativas, aproveitando sua energia jovem e reconhecimento global.

Leia também: