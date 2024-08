A jóia em miniatura do Alfa Romeo: o Alfa Romeo Junior serve como precursor

A Alfa Romeo planeja se transformar em uma marca de luxo global, como indicado pelo CEO Jean-Philippe Imparato. Ele planeja lançar um novo modelo anualmente, com a versão de entrada sendo o destaque deste ano. Além disso, há mais desenvolvimentos intrigantes por vir.

Recentemente, Imparato tem sido evasivo sobre o futuro da marca, mantendo um grau de mistério em alguns aspectos enquanto deixa espaço para especulações sobre outros. Uma coisa é inequívoca - a Alfa Romeo revelará um novo modelo a cada doze meses nos próximos anos. Após o modelo júnior deste ano, os primeiros modelos na plataforma extensiva STLA estão previstos para fazer sua estreia em 2025 e 2026.

Versões elétricas da Giulia são uma forte probabilidade, de acordo com Imparato. Se você acredita em suas afirmações, o segmento de médio porte será completamente elétrico, oferecendo potências que variam de 340 a 952 PS. Para acomodar motoristas acostumados com a rápida recarga com motores a combustão interna, uma autonomia WLTP de 700 quilômetros é projetada. A rede a bordo será um sistema de 800 volts, confirmado pelo CEO da Alfa Romeo. Quando questionado sobre a possibilidade de um PHEV de seis cilindros, Imparato fez um comentário vago, mas enfatizou que tudo era possível.

A Alfa Romeo poderia se aventurar no chamado segmento E no futuro, à medida que a empresa pondera essa possibilidade. Embora o luxo combine bem com a Alfa, surge a questão de como ela se destacará da Maserati. No entanto, a própria marca Alfa Romeo ostenta o Stradale 33, um superesportivo de um milhão de dólares em sua linha.

Um modelo tração traseira está em desenvolvimento

De acordo com Imparato, esse modelo em particular terá um impacto significativo no desenvolvimento futuro de modelos. Os detalhes de como isso acontecerá permanecem em grande parte secretos, mas há pesquisas em andamento sobre um modelo de tração traseira chamado "E-Jet". Mais detalhes não são fornecidos pelo CEO. Se esse modelo se materializar, ele会 almejar os mercados lucrativos da China, Europa e EUA.

Não haverá edição numerada? De acordo com o CEO da Alfa, os atuais motoristas de Brera e GTV podem esperar um sucessor adequado.

Ele confirma atualmente um Spider, mas visualiza a possibilidade de um Alfa Romeo conversível, que se manifestará em 2029. O CEO define o caráter essencial da marca Alfa Romeo como "vermelho, italiano e esportivo".

O Junior Veloce tem potência aumentada

Em resposta à Alfa Romeo fortalecendo a variante superior (elétrica) de seu compacto SUV Junior, agora ela tem 280 PS em vez dos 240 PS originais, acompanhada por uma configuração de suspensão muito mais esportiva. O mini-SUV oferece um desempenho robusto e não falta potência. Embora sua potência nominal seja menor do que muitos veículos elétricos em seu segmento, seu peso de 1,6 tonelada é excepcionalmente leve, resultando em uma aceleração de 0 a 100 km/h em apenas 5,9 segundos e uma velocidade máxima de 200 km/h, impressionante para sua classe.

Embora o Junior não seja o Alfa que os Alfisti mais hardcore esperam, ele representa os esforços da Alfa Romeo para atrair novo cliente. Se você puder obter um carro italiano exuberante com o nome da marca renomada por pouco mais de 29.500 euros, pode despertar o interesse de potenciais clientes que nunca consideraram a Alfa Romeo antes.

Felizmente, os compradores não precisam optar por um powertrain elétrico com o Junior. Aqueles que preferem motores a combustão interna também podem escolher o veículo, que é baseado na plataforma modular comum, com o drive híbrido familiar da corporação. Isso consiste em um motor a gasolina de 1,2 litro três cilindros (136 cv) e um motor elétrico de 28 cv. Um modelo básico com 156 cv também está disponível, mas significativamente mais caro, a um custo adicional de 10.000 euros. A versão superior custa 48.500 euros.

Os Alfisti encontrarão a marca particularmente cativante no próximo ano com o lançamento de modelos principais. Se os powertrains elétricos encontrarão aceitação em tais veículos cheios de emoção, ainda está para ser visto. Se necessário, os motores a combustão interna precisarão fazer um retorno. Felizmente, as plataformas STLA são adaptáveis. E então, o seis cilindros pode ser preservado para os entusiastas por mais tempo do que o esperado.

Até agora, o que será realizado permanece incerto. Os gerentes da Alfa prometeram muito no passado que não se materializou. No entanto, os seguidores leais da marca perseveram, um testemunho da paixão.

