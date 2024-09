A Itália lamenta o falecimento do vencedor da Copa do Mundo, Toto Schillaci

O renomado futebolista italiano, conhecido como Toto Schillaci, faleceu aos 59 anos. Antigo atacante de equipes notáveis como Inter de Milão e Juventus de Turim, Schillaci sucumbiu a complicações relacionadas ao câncer em um hospital de Palermo, de acordo com o anúncio de sua família. Ao longo dos anos, ele lutou contra a doença.

Durante a Copa do Mundo de 1990, realizada em seu país natal, onde a Alemanha conquistou seu terceiro título, Schillaci, um siciliano de nascimento, foi uma figura de destaque. Seus seis gols o tornaram o artilheiro da competição e ele também foi nomeado o melhor jogador. Apesar de seus feitos heroicos, a Itália infelizmente foi derrotada nas semifinais contra a Argentina, mas Schillaci conseguiu garantir um terceiro lugar para sua equipe com um pênalti nos momentos finais do jogo. No final da temporada, ele ficou em segundo lugar para a Bola de Ouro, atrás do futebolista alemão vitorioso, Lothar Matthäus.

"Desta vez, não deu certo"

No entanto, logo após sua impressionante performance na Copa do Mundo, a forma do jovem estrela começou a declinar rapidamente. Na Juventus, apesar da proximidade com o renomado companheiro de equipe Roberto Baggio, Schillaci não conseguiu ultrapassar a marca de dez gols após sua impressionante temporada de 15 gols. Em 1992, ele se juntou à Inter, mas seu desempenho lá não foi impressionante. Em 1994, Schillaci se tornou o primeiro futebolista italiano a assinar com o Jubilo Iwata no Japão, onde teve um período de três anos bem-sucedido.

Em homenagem a Schillaci, a revista esportiva "Gazzetta dello Sport" se referiu a ele como o "Bomber della Notte Magica" ("Bomba da Noite Mágica") na quarta-feira. "Com seus gols, ele acendeu a Itália em um verão, acendendo a lendária Copa do Mundo de 1990", afirmou a publicação. "Em sua segunda vida, ele lutou e venceu muitas batalhas, tanto dentro quanto fora de campo. Desta vez, não deu certo."

Ao longo de sua carreira internacional, Schillaci jogou 16 partidas e, após se aposentar, mudou-se para o Japão em 1994, tornando-se o primeiro futebolista italiano a se juntar ao Jubilo Iwata. Schillaci foi casado duas vezes e deixa três filhas adultas.

