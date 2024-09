A investigação revela que certas substâncias associadas ao cancro da mama contaminam os nossos alimentos, segundo uma investigação.

De acordo com um estudo, quase 76 substâncias prejudiciais, identificadas como potenciais gatilhos de câncer de mama em diferentes materiais de embalagem de alimentos em todo o mundo, estão presentes no corpo das pessoas. Esses elementos são acreditados como provenientes de itens de embalagem de alimentos recentemente adquiridos", disse Jane Muncke, co-autora do estudo e diretora executiva e cientista-chefe do Food Packaging Forum, uma fundação com sede em Zurique, na Suíça, focada em comunicação e pesquisa científica.

Muncke destacou que a remoção desses potenciais agentes cancerígenos da nossa cadeia alimentar representa uma grande oportunidade para a prevenção do câncer.

Dentre as descobertas recentes, 40 químicos já são considerados perigosos por diferentes agências reguladoras em todo o mundo, de acordo com o estudo.

"Muitos desses químicos já foram categorizados como riscos à saúde humana, mas continuam a ser permitidos para uso em materiais de embalagem de alimentos, permitindo assim que eles penetrem nos alimentos que consumimos", disse Jenny Kay, cientista pesquisadora do Instituto Silent Spring, uma organização de pesquisa científica que investiga a ligação entre químicos, saúde das mulheres e câncer de mama. Kay não esteve diretamente envolvida no estudo.

Há um aumento nas incidências de câncer de mama em mulheres com menos de 50 anos, e os especialistas sugerem que a genética sozinha não pode explicar essa tendência.

"Da mesma forma, a taxa de câncer de cólon em indivíduos mais jovens também está aumentando", afirmou Dr. Len Lichtenfeld, ex-vice-presidente médico da American Cancer Society, que não fez parte do estudo.

"É obesidade? É o consumo excessivo de álcool? É a falta de atividade física? Ou são fatores ambientais? Há muitas possibilidades", explicou Lichtenfeld, "e levará tempo para determinar qual tem o maior impacto, já que alguns químicos podem representar um risco maior do que outros".

A Consumer Brands Association, que representa a indústria de produtos de consumo, afirmou que seus membros cumprem os padrões de segurança baseados em evidências da Administração de Alimentos e Medicamentos dos EUA.

"As embalagens servem para proteger e preservar os alimentos para consumo", disse Sarah Gallo, vice-presidente sênior de políticas de produtos e assuntos federais da associação, em um e-mail.

"O FDA avalia e aprova substâncias de contato com alimentos através de seu sistema baseado em ciência e risco antes que elas cheguem ao mercado", acrescentou Gallo. "A agência também realiza avaliações contínuas de segurança e regulação das substâncias autorizadas após o mercado".

O FDA foi criticado por sua resposta lenta às preocupações com a saúde em torno de cerca de 14.000 químicos reconhecidos como adicionados aos alimentos. A agência realizará uma reunião pública na quarta-feira para apresentar suas ideias sobre como aprimorar suas análises pós-mercado dos alimentos.

Potenciais carcinógenos de mama

Em 2007, o Instituto Silent Spring publicou uma lista de 216 químicos que poderiam causar tumores mamários em roedores - um método comum para identificar toxicidade.

Uma lista atualizada publicada em janeiro de 2024 identificou 921 potenciais carcinógenos de mama, incluindo 642 que poderiam estimular a produção de estrogênio ou progesterona, outro fator de risco conhecido para câncer de mama.

"A existência de tantos potenciais carcinógenos de mama nas embalagens de alimentos e sua capacidade de contaminar nossa comida é apenas um exemplo dos muitos químicos aos quais somos expostos todos os dias sem saber", disse Kay, co-autora da atualização do estudo de 2024 publicada na Environmental Health Perspectives.

"Muitos dos carcinógenos mamários também são disruptores hormonais, e muitos dos químicos em nossa lista também podem danificar o DNA", ela acrescentou. "Os reguladores devem assumir a responsabilidade de reconhecer o perigo e tomar medidas adequadas, em vez de colocar a responsabilidade nos consumidores para monitorar quais químicos evitar".

Carcinógenos em plástico, papel e cartão

O novo estudo, publicado na revista Frontiers in Toxicology, comparou o banco de dados do Silent Spring de carcinógenos conhecidos de câncer de mama com o banco de dados FCChumon, uma lista de químicos de contato com alimentos detectados no leite materno, sangue, urina e tecidos humanos.

O estudo descobriu vários potenciais carcinógenos de mama, como o benzene, um carcinógeno conhecido associado a cânceres de mama em animais e humanos; 4,4’-Methylenebis-(2-Chloroaniline), um carcinógeno provável ligado ao câncer de bexiga; 2,4-Toluenediamine, encontrado para causar câncer de mama e outros cânceres em animais; e 3,3′-Dimethylbenzidine e o-Toluidine, corantes usados para colorir plástico e papel.

"Os corantes podem ser usados em vários materiais, como plásticos, papel e cartão, e eles podem possuir propriedades potencialmente prejudiciais", explicou Kay. "Os plásticos não são os únicos culpados".

O estudo encontrou que a maioria da exposição aos carcinógenos veio dos plásticos usados em embalagens de alimentos, enquanto 89 carcinógenos suspeitos foram encontrados em recipientes de papel e cartão.

"O papel contém aditivos como emulsificantes e adesivos, como se as páginas estiverem coladas ou uma camada plástica estiver colada no papel", mencionou Muncke.

Vários dos químicos encontrados no estudo são bisfenóis, ftalatos ou substâncias perfluoroalquiladas e polifluoroalquiladas (PFAS), comumente conhecidas como "químicos para sempre" porque não se degradam no meio ambiente. Esses químicos são usados em embalagens de alimentos para evitar a penetração de gordura e água em embalagens de alimentos e copos de bebidas. Os PFAS também podem ser encontrados na tinta usada para imprimir logotipos e instruções em embalagens de alimentos.

Químicos do grupo PFAS estão associados a níveis aumentados de colesterol, câncer e várias doenças crônicas, bem como uma resposta imune enfraquecida a vacinas em adultos e crianças, de acordo com um relatório da Academia Nacional de Ciências, Engenharia e Medicina.

Os ftalatos foram associados a obesidade infantil, asma, problemas cardíacos, câncer e mortalidade precoce em pessoas com idade entre 55 e 64 anos.

Bisfenol A, ou BPA, é um disruptor hormonal que foi relacionado a déficits congênitos, peso baixo ao nascer e problemas neurológicos e comportamentais em bebês e crianças. Em adultos, o químico foi relacionado ao início de diabetes, doenças cardíacas, disfunção erétil, câncer e um risco 49% maior de morte precoce em 10 anos.

Medidas para diminuir a exposição

Embora seja responsabilidade dos órgãos reguladores implementar mudanças abrangentes para garantir o suprimento de alimentos, os consumidores podem dar passos para diminuir o risco de substâncias tóxicas e carcinógenos, de acordo com a Silent Spring.

Evite queimar ou carbonizar alimentos, pois a carne magra de boi, porco, peixe ou frango produz substâncias danosas ao DNA quando cozidas em altas temperaturas ou em chamas abertas. Use uma exaustão enquanto cozinha.

Poluentes como os bifenilos policlorados, ou PCBs, se acumulam na gordura, então remova a gordura e a pele da carne e do peixe antes de cozinhar e escorra qualquer gordura que se forme durante a preparação da refeição.

Opte por peixes menores e mais jovens para reduzir o mercúrio e outros tóxicos, de acordo com a Silent Spring.

Muitos alimentos enlatados e embalagens revestidas agora evitam BPA, mas alguns ainda o usam no revestimento. Os substitutos incluem resinas acrílicas e de poliéster, assim como resinas de cloreto de polivinila, ou PVC, mas seus perfis de segurança são incertos.

Escolha produtos orgânicos, carne e laticínios convencionais sempre que possível - enquanto metais pesados ainda podem estar presentes, os alimentos orgânicos são expostos a menos pesticidas.

Jogue fora os recipientes plásticos e substitua-os por recipientes de vidro para armazenar e aquecer alimentos no micro-ondas. Evite o uso de panelas anti-aderentes para cozinhar e troque quaisquer garrafas plásticas e aparelhos de café por vidro ou aço inoxidável.

Muncke sugeriu que a redução da presença desses potenciais agentes cancerígenos da mama em embalagens de alimentos poderia contribuir significativamente para a prevenção do câncer.

Diante de tantos potenciais carcinógenos da mama identificados em embalagens de alimentos, Kay enfatizou a necessidade de reguladores reconhecerem e abordarem os riscos em vez de colocarem a responsabilidade nos consumidores.

