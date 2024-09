A investigação revela ausência de provas de que as autoridades do Havaí tomaram precauções contra o incêndio de Maui que matou 102 pessoas, apesar dos alertas

Honolulu (AP) — Em uma análise das medidas de emergência tomadas durante o incêndio florestal que vitimou 102 pessoas em Maui no ano passado, os investigadores concluíram na sexta-feira que não encontraram "nenhum indício" de que as autoridades do Havaí haviam tomado qualquer ação para se preparar para o evento, apesar de vários alertas antecipados sobre as condições climáticas críticas que precederam o incêndio.

A falta de uma estratégia bem preparada prejudicou os esforços de evacuação na cidade histórica de Lahaina antes que ela fosse engolida pelas chamas, de acordo com o relatório emitido pelo procurador-geral do estado.

Em 4 de agosto de 2023, um meteorologista do Serviço Nacional de Meteorologia enviou um alerta raro e antecipado aos gerentes de incêndio sobre as condições climáticas potencialmente perigosas que surgiriam em 8 de agosto, com ventos extremos devido a um furacão passando muito ao sul. O relatório lançado pelo procurador-geral do estado apresentou esses detalhes.

Infelizmente, nas semanas que se seguiram, a análise não encontrou nenhum indício de que agências cruciais, como a Agência de Gerenciamento de Emergências do Havaí, o Corpo de Bombeiros de Maui, a Polícia de Maui e outras, haviam elaborado estratégias para enfrentar ameaças de incêndio florestal aumentadas, como atribuir pessoal adicional, posicionar veículos e suprimentos de emergência em áreas de alto risco ou mapear rotas de evacuação potenciais.

O tom apaixonado do e-mail, se compartilhado com outros estados com estratégias de emergência em clima severo mais bem desenvolvidas, poderia ter servido para chamar a atenção, promover discussão e colocar um plano em ação, argumentou o relatório. "Ele chamou os gerentes de incêndio no Havaí para se preparar para o clima extremo que se aproximava", disse.

Os bombeiros e oficiais de lei, que exibiram grande coragem ao acompanhar moradores porta a porta para alertá-los sobre a evacuação, tiveram seus esforços prejudicados pela falta de planejamento, enquanto o incêndio florestal mais mortal em um século destruía milhares de estruturas.

A procuradora-geral Anne Lopez comentou, dizendo: "Esta investigação deve servir como um lembrete forte para as autoridades estaduais e municipais aprenderem com o passado e tomarem medidas rápidas e decisivas para se preparar para o futuro".

O prefeito de Maui observou que o relatório ajudaria o condado a responder melhor às catástrofes e salvar vidas.

A Agência de Gerenciamento de Emergências do Havaí não respondeu imediatamente com um comentário.

Os oficiais de incêndio de Maui consultaram a previsão, mas não foi descoberto nenhum indício de planos de preparação prévia pelo Corpo de Bombeiros de Maui. Os departamentos de polícia e bombeiros não estabeleceram um centro de comando unificado ou um plano de contingência, o que tornou mais difícil rastrear quem estava respondendo, onde alocar recursos ou quais rotas de evacuação estavam bloqueadas por árvores caídas ou linhas de energia.

Os departamentos compartilharam um veículo de comando móvel, mas o condado não forneceu nenhuma prova de que havia sido enviado naquele dia, de acordo com o relatório. Alguns veículos de emergência não tinham equipamento necessário para remover obstáculos nas estradas.

A Hawaiian Electric Co. reconheceu ser responsável por um incêndio que começou cedo em 8 de agosto. Os bombeiros que responderam acreditaram que haviam apagado o fogo com sucesso. No entanto, de acordo com o relatório, eles tiveram acesso limitado à área devido ao terreno acidentado e às linhas de energia instáveis acima, o que dificultou a determinação de se o fogo havia sido realmente apagado.

O incêndio que consumiu Lahaina mais tarde naquele dia começou na mesma área. O condado de Maui ainda não lançou seu relatório sobre a causa da catástrofe.

Com vários incêndios queimando em Maui naquele dia, a polícia se concentrou em tarefas rotineiras, como controle de trânsito, em vez de se preparar para uma evacuação, de acordo com o relatório. Os departamentos de polícia e bombeiros operaram independentemente, resultando em dificuldades de comunicação à medida que os postes de energia eram derrubados pelo vento, causando quedas de energia e interrupções no serviço de celular.

O condado de Maui e o estado recorrem a contratantes para fornecer caminhões-pipa e equipamentos pesados para combate a incêndios. No entanto, esses contratantes não foram treinados no uso de rádios portáteis, e sem serviço de celular, muitos tiveram que se comunicar com os bombeiros pessoalmente. Os bombeiros tiveram que acenar para os caminhões-pipa para solicitar sua ajuda para apagar incêndios. Alguns hidrantes não funcionaram porque as linhas de água derreteram.

Os regulamentos do Corpo de Bombeiros de Maui exigiam que motores de reserva estivessem prontos para resposta de emergência. No entanto, alguns não tinham equipamento de respiração e rádios portáteis, de acordo com o relatório. Os bombeiros gastaram tempo valioso procurando e carregando mangueiras, bicos e ferramentas manuais nas estações de bombeiros.

Mesmo com os alertas, os chefes da agência de gerenciamento de emergências do condado e do Corpo de Bombeiros de Maui estavam fora da ilha naquele dia, participando de conferências em Honolulu. O relatório afirmou que ninguém parecia estar no comando estratégico dos recursos.

Alguns dos problemas com os quais os respondentes de emergência e os moradores enfrentaram eram únicos do Havaí e de Maui, como estradas estreitas congestionadas com carros estacionados e estradas de terra privadas bloqueadas por portões.

Muitos velhos, casas de madeira estavam espalhadas juntas e os moradores deixavam janelas abertas, facilitando a propagação do fogo.

O relatório de 518 páginas, conduzido pelo Instituto de Pesquisa de Segurança contra Incêndios, é a segunda parte de um projeto de três partes com o objetivo de entender a tragédia e determinar como prevenir desastres semelhantes no futuro.

A revisão revelou que a falta de preparação foi parte de uma tendência mais ampla de indiferença em relação aos riscos de incêndio no Havaí, onde tsunamis e furacões são considerados preocupações mais prementes, e foi apenas um dos vários fatores que contribuíram para a catástrofe.

Em nível nacional, o relatório observou que o Havaí é frequentemente visto como um destino de férias tropical, não como uma área propensa a incêndios. Entre os moradores, pode ser difícil gerar entusiasmo para o risco de incêndio quando "tempo de bandeira vermelha" (quente, seco e ventoso) não é muito diferente de um dia de verão typical.

Maui County aprovou uma legislação em 2022, concedendo ao departamento de bombeiros o poder de obrigar proprietários de imóveis a limpar a vegetação, como gramíneas combustíveis e invasoras que ajudaram o incêndio de 8 de agosto. No entanto, de acordo com o relatório, "Maui County não apresentou nenhuma prova de que o MFD implementou essas emendas na região de Lahaina".

O relatório defendeu a manutenção aprimorada da vegetação e a criação de barreiras contra incêndios, sugerindo alternativas para fontes de água para combate a incêndios em situações graves, como bombas móveis para sugar de piscinas, lagoas e mar.

O departamento de polícia de Maui foi incentivado a elaborar estratégias de evacuação seguras, enquanto o departamento de bombeiros foi aconselhado a desenvolver protocolos para lidar com condições adversas de incêndio, de acordo com o relatório.

"Chegou a hora das coisas mudarem, e a preparação é onde tudo começa", disse Derek Alkonis, da equipe de avaliação, em uma entrevista coletiva na sexta-feira.

Apesar dos avisos e das condições climáticas potencialmente perigosas mencionadas no e-mail, agências cruciais como a Agência de Gerenciamento de Emergências do Havaí e o Departamento de Bombeiros de Maui falharam em elaborar estratégias para enfrentar ameaças de incêndios florestais aumentadas, o que teve um impacto negativo nas respostas durante o incêndio. A falta de preparação dessas agências destacou a necessidade de aprendermos com eventos passados e tomarmos medidas proativas para nos prepararmos para futuras catástrofes.

