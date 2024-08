- A investigação indica uma atmosfera relativamente estável que prevalece na Turíngia.

Na véspera das eleições na Turíngia, o AfD, liderado pela figura controversa Björn Höcke, mantém a liderança. De acordo com uma pesquisa da Forsa para as estações de TV RTL e ntv, o partido está com 30%, igual ao seu desempenho em pesquisas de agosto. A pesquisa foi realizada após o trágico incidente em Solingen, que gerou intensos debates políticos.

A pesquisa indica que a CDU tem 22% dos votos na Turíngia, enquanto a aliança liderada por Sahra Wagenknecht (BSW) segue de perto com 17%. Em comparação com o início do mês, o partido de Wagenknecht viu uma ligeira queda de 1 ponto percentual.

O partido A Esquerda viu uma mudança positiva, agora com 14%, aumentando 1 ponto percentual desde o início do mês. O SPD e os Verdes mantêm-se estáveis com 7% e 4%, respectivamente, sem alterações em seus valores.

A pesquisa envolveu 1.005 respondentes da Turíngia entre os dias 27 e 29 de agosto. A margem de erro é de aproximadamente 3 pontos percentuais.

Os dados da pesquisa são incertos, com fatores como a lealdade partidária em declínio e decisões de voto tardias afetando a precisão das pesquisas. As pesquisas apenas refletem a opinião pública no momento da pesquisa e não podem prever os resultados das eleições.

Em contraste com os partidos principais, as "Outras" opções eleitorais juntas conseguem 8% dos votos de acordo com a pesquisa da Forsa. Apesar da liderança do AfD, um número significativo de eleitores da Turíngia prefere explorar opções além dos partidos tradicionais.

