- A investigação da Autoridade Jurídica está focada em documentos de votação falsificados.

A Promotoria de Justiça de Dresden iniciou uma investigação sobre suspeitas de manipulação de votos durante as eleições estaduais da Saxônia. É suspeito que indivíduos não identificados interferiram em um total de 126 cédulas de voto por correio, favorecendo o partido de extrema-direita Free Saxony, revelou a Promotoria de Justiça. As cédulas manipuladas vieram de vários distritos eleitorais. Devido às investigações em andamento, não foram compartilhados mais detalhes.

Dos 126 votos afetados, 85 vieram de dois distritos eleitorais em Dresden-Langebrück, 27 da área urbana de Dresden e 14 de dois distritos eleitorais em Radeberg, explicou a Promotoria de Justiça.

Como relatado anteriormente pela polícia, indivíduos não identificados haviam coberto marcas de cruzadas anteriores e, em vez disso, marcado Free Saxony. A Polícia Criminal da Saxônia também está conduzindo investigações. O Comitê Eleitoral da Saxônia havia anunciado que tomaria uma decisão sobre penalidades eleitorais até 13 de setembro no máximo.

No pleito estadual, o micro partido obteve um total de 2,2%. Assim como a AfD da Saxônia, Free Saxony é classificada como um grupo de extrema-direita pelo Escritório de Proteção da Constituição. De acordo com suas informações, são uma coalizão de neonazistas, ex-oficiais do NPD e outros membros ou simpatizantes da cena, operando como um partido. Em seu canal do Telegram, Free Saxony nega qualquer envolvimento na manipulação das cédulas.

A investigação da Promotoria de Justiça de Dresden diz respeito à manipulação de votos em Dresden, especificamente influenciando 85 cédulas de voto por correio em Dresden-Langebrück. A Polícia Criminal da Saxônia também está envolvida na investigação das acusações contra indivíduos não identificados que marcaram cédulas de Free Saxony em Dresden.

Leia também: