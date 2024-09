'A interrupção da educação continua para as crianças de Gaza', enquanto o conflito em Israel dificulta a aprendizagem de um ano letivo inteiro.

Em uma área costeira, numerosos crianças e adolescentes sentam-se no chão, de pernas cruzadas, dentro de uma sala de aula improvisada. Seus olhares alternam entre si e um grande quadro branco enquanto seguem sua professora, Oula Al Ghoul, que os encoraja gentilmente. O zumbido constante de drones israelenses acima serve como um lembrete sombrio do conflito interminável que assola a região há mais de onze meses.

Al Ghoul expressou seus sentimentos à CNN, declarando: "Temos guerra, não temos escolas... Ainda assim, as crianças estão ansiosas para aprender." Determinada a proporcionar algum tipo de educação, ela estabeleceu uma sala de aula simples dentro da mesma tenda que abrigava seus aposentos. A professora maternal observou que até mesmo os pais perguntavam sobre o progresso de seus filhos na escrita e na leitura.

Infelizmente, Al Ghoul é uma exceção. Com o início do novo ano letivo para crianças em várias regiões, aquelas em Gaza continuarão sua pausa nas escolas. A ação militar israelense iniciada após o ataque liderado pelo Hamas em 7 de outubro precipitou uma crise humanitária e interrompeu os serviços educacionais nos territórios sitiados.

A Unicef relata que aproximadamente 45.000 alunos do 1º ano da Faixa de Gaza não poderão iniciar o novo ano letivo. Esses jovens aprendizes se juntam aos 625.000 crianças que já perderam um ano inteiro de estudos, com uma preocupante possibilidade de enfrentar um segundo revés educacional.

Mais de cem escolas e universidades foram destruídas em Gaza devido a ataques aéreos israelenses, segundo o Gabinete de Mídia do Governo (GMO) na região. Além disso, cerca de 11.500 estudantes e 750 professores perderam a vida, de acordo com dados do GMO obtidos na segunda-feira.

No início deste ano, a Unicef acusou as forças israelenses de danificar intencionalmente o sistema educacional em Gaza, recorrer à opinião de especialistas independentes e defender a proteção das crianças nas escolas. As Forças de Defesa Israelenses (FDI) afirmam que seus ataques às escolas são direcionados a militantes do Hamas e insistiram em ter tomado medidas para minimizar as baixas civis. O Hamas negou veementemente a presença de combatentes armados em infraestrutura civil.

Muitas escolas foram transformadas em abrigos temporários para deslocados à medida que procuram refúgio do bombardeio israelense. Vários crianças palestinas disseram à CNN que seus dias dedicados ao aprendizado foram substituídos pela luta pela sobrevivência, incluindo longas esperas por suprimentos de água ou comida. Trabalhadores humanitários observaram condições de vida apertadas que deixam as crianças sem um espaço seguro para brincar nos acampamentos de deslocados superlotados.

Raghad Ezzat Hamouda, uma estudante de 19 anos de literatura inglesa, compartilhou suas frustrações com a CNN, revelando que suas ambições de prosseguir os estudos foram frustradas pela guerra. Devastada, ela explicou que havia se inscrito em cursos universitários no outono passado, mas não pôde frequentá-los após o agravamento do conflito.

Israel lançou sua intervenção militar em 7 de outubro como retaliação aos ataques armados no sul de Israel pelo grupo militante liderado pelo Hamas. Pelo menos 1.200 mortes e mais de 250 sequestros foram relatados pelas autoridades israelenses como resultado desses ataques.

Desde o início do conflito, os ataques israelenses em Gaza resultaram em pelo menos 41.182 mortes de palestinos e mais de 95.000 feridos, de acordo com o Ministério da Saúde em Gaza. A CNN não pôde verificar independentemente essas estatísticas.

"Não temos escolas, não temos livros, nada"

Grupos de meninos com sapatos sujos carregam garrafas vazias enquanto esperam por ajuda de água em uma escola que serve como abrigo improvisado em Deir al-Balah. Sob o sol implacável, os rostos das crianças estão queimados enquanto sucumbem ao clima do deserto.

A CNN obteve imagens da escola, gerenciada pela agência principal das Nações Unidas para assistência humanitária palestina, UNRWA, que mostram crianças lutando por recursos escassos. Enxames de moscas pairavam entre os deslocados, que se aglomeravam sob tendas, linhas de roupa e colchões gastos dentro da vasta instalação. A ação militar israelense em Gaza forçou 1,9 milhão de pessoas a deixar suas casas, de acordo com dados da ONU - uma proporção assustadora de 98% da população total.

" costumávamos estudar, ir às aulas, fazer o nosso dever de casa e nossas vidas eram alegres", compartilhou Maryam Shtawi, uma menina que busca refúgio no abrigo, com a CNN na segunda-feira. "Devido à guerra, fomos deslocados e a educação desapareceu; nossas vidas foram reduzidas a buscar água e adquirir necessidades básicas. Eu quero aprender."

O menino de nove anos Sajid lamentou que seus início do 4º ano foram ofuscados pela destruição das escolas e a transformação das salas de aula em abrigos temporários para deslocados. "Agora, vamos buscar água e comprar suprimentos no mercado. Não aprendemos mais", disse ele tristemente. "Se eu tivesse ficado na escola, teria me tornado um famoso médico um dia."

A falta de segurança para aqueles que buscam refúgio nas escolas é uma preocupação comum. A UNRWA nota que 70% das escolas que administra sofreram danos durante o conflito - 95% das quais estavam abrigando deslocados. Em 9 de setembro, a UNRWA relatou que um ataque aéreo a uma escola-abrigo no acampamento de Nuseirat, no centro de Gaza, resultou na morte de 18 pessoas, incluindo funcionários da UNRWA.

Israel afirmou que a escola havia sido usada por militantes do Hamas para planejar ataques contra tropas israelenses e o estado-nacional. A UNRWA, porém, afirmou que seus funcionários eram simplesmente professores da escola. O Secretário-Geral da ONU, António Guterres, condenou os ataques aéreos israelenses às escolas como "violências flagrantes do direito humanitário internacional".

Os estudantes atualmente enfrentam uma situação difícil, deveriam estar estudando em vez disso... Infelizmente, nenhum deles sabe escrever. Não há nenhuma escola, livro ou recurso educacional disponível para eles. Em vez de estar em suas salas de aula ou instituições, esses estudantes estão vendendo mercadorias nas ruas ou ajudando suas famílias a fazer fila para água ou suprimentos de comida.

Pelo menos 19.000 crianças foram separadas de seus pais ou cuidadores, de acordo com um relatório da ONU lançado em agosto.

'Eles estão literalmente andando em lixo'

Mais ao sul, em Al-Mawasi, Khan Younis, crianças podem ser vistas perambulando descalças pelas ruas sujas, afirmou um trabalhador humanitário baseado nesta cidade litorânea.

Algumas dessas crianças cavam montanhas de lixo em busca de itens que possam vender, relatou Liz Allcock, chefe de proteção da ONG britânica Medical Aid for Palestinians (MAP).

"Crianças estão por toda parte", declarou Allcock na sexta-feira. Esta informação foi repassada à CNN pela MAP. "Para onde mais eles iriam? Não há muitos espaços seguros para crianças.

"Vi crianças sem sapatos, andando descalças entre lixões que se estendem até onde a vista alcança. Eles estão literalmente caminhando em lixo, plástico, todo tipo de detritos. É um ambiente extremamente perigoso."

Organizações de ajuda afirmam que não podem fornecer proteção ou abrigo adequados para crianças devido a limitações de recursos, ataques em zonas humanitárias designadas por Israel e ordens de evacuação repetidas. Em junho, a ONU incluiu o exército israelense em uma lista global de infratores que violaram os direitos das crianças. Hamas e Jihad Islâmico Palestino também foram incluídos nessa lista, de acordo com uma fonte diplomática.

"Esta é uma situação de vulnerabilidades acumuladas que eu nunca vi em nenhum outro cenário humanitário", disse Allcock.

"As ações tomadas pelo exército israelense que resultaram nessa situação - a proibição de ajuda suficiente, bombardeios e ataques aéreos em civis e zonas humanitárias - é uma violação de todos os tipos possíveis de direitos das crianças especificados no direito internacional."

