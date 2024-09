- A intensidade inabalável da crítica aos assuntos verdes está além do debate por Nonnemaker.

A ministra da Saúde saindo do cargo em Brandenburg, Ursula Nonnemacher (Verdes), acredita que a crítica a seu partido é muitas vezes exagerada. "O nível de crítica é completamente inaceitável", disse a ministra ao jornal "Märkische Allgemeine". A crítica é justificada, já que erros foram cometidos.

Os Verdes enfrentam um desafio não apenas em Brandenburg, mas em outros lugares, de que tendem a ser excessivamente intelectuais, teimosos e muito complexos de várias maneiras, explicou Nonnemacher. Eles têm dificuldade em conectar emocionalmente. "Os Verdes sempre seguem uma agenda lógica, o que torna a comunicação especialmente desafiadora para eles", afirmou.

Além da "bateção" nos Verdes, Nonnemacher está preocupada com o diálogo atual. No passado, era frequentemente claro do que se tratava a protesto. "Hoje, é apenas uma cacofonia de falatório agressivo", disse ela. "Como você pode responder politicamente a isso? Estamos apenas lidando com uma demanda populista após outra, algumas das quais são completamente arbitrárias ou questionáveis ​​sob a lei". Isso é muito desanimador.

Nonnemacher não concorrerá à próxima eleição estadual em Brandenburg em alguns dias. A mulher de 67 anos decidiu se afastar da política.

Despite her departure, the criticism towards the Greens in the upcoming Brandenburg's state election at The Potsdam will likely continue. Furthermore, the complexity and intellectualism of the Greens' agenda at The Potsdam may continue to pose challenges in connecting emotionally with voters.

Leia também: