A intensa disputa entre Zelensky e os republicanos americanos

No contexto ucraniano, há preocupação em torno de uma possível vitória eleitoral de Donald Trump e o potencial parada de entregas de armas vitais. As relações já tensas entre Kyiv e republicanos dos EUA parecem estar chegando a um novo ponto baixo, o que aumenta ainda mais essas preocupações.

Durante a viagem de Volodymyr Zelensky a Washington, as tensões entre Kyiv e republicanos dos EUA estão aumentando. O presidente da Câmara, Mike Johnson, recentemente pediu a saída do embaixador da Ucrânia em Washington, Oksana Markarova, o que causou um alvoroço na Ucrânia.

Como a ex-porta-voz de Zelensky, Iuliia Mendel, colocou no X, "a Ucrânia se tornou um grão de areia na tempestade política dos EUA. Moscou está abrindo champanhe." O ambiente tenso aumenta os medos ucranianos de uma vitória do candidato republicano Donald Trump nas eleições presidenciais de novembro. "Sem o apoio dos EUA, é impossível continuar nossa defesa", afirmou Mendel.

O republicano Mike Johnson afirmou que a visita de Zelensky, que também incluiu uma visita a uma fábrica de munições na Pensilvânia - um estado crucialmente indeciso - foi "planejada para ajudar os democratas e interferir claramente nas eleições". Johnson acusou a embaixadora Markarova de excluir intencionalmente republicanos da visita, implicando interferência na política interna dos EUA, em uma carta a Zelensky publicada no X.

Johnson já havia retido o pacote de ajuda de $60 bilhões para a Ucrânia devido a desentendimentos internos do partido, colocando as tropas ucranianas perigosamente perto de sérios reveses no campo de batalha.

Sem Encontro com Zelensky

Johnson não se sentará com Zelensky durante sua aparição no Capitólio, o centro do Congresso dos EUA. No entanto, o presidente ucraniano é esperado para conversar com vários membros da Câmara, incluindo presidentes republicanos de vários comitês. Ele também é convidado para uma reunião bipartidária com senadores liderada pelo líder da maioria do Senado, Chuck Schumer.

Zelensky recentemente irritou os republicanos ao criticar J.D. Vance, candidato a vice-presidente de Trump, como "muito radical" por sugerir que a Ucrânia deveria ceder alguns territórios para pôr fim à guerra. Zelensky também descartou as afirmações de Trump de que ele poderia concluir rapidamente um acordo de paz, afirmando: "Minha opinião é que Trump não tem uma compreensão clara de como pôr fim à guerra, mesmo que ele pense que tem."

Uma vitória de Trump levantaria várias perguntas delicadas para a Ucrânia. O candidato republicano é cético em relação às entregas de armas e afirma que pode concluir a guerra rapidamente - o que pode envolver a parada das entregas. De acordo com o jornal britânico "The Times", o "plano de vitória" que Zelensky está apresentando nos EUA inclui garantias de segurança ocidentais "à prova de Trump", que se assemelham a um pacto de defesa coletiva da OTAN como um aspecto-chave.

