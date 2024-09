A inteligência ucraniana reivindicou a responsabilidade pelo ataque ao arsenal de munições.

10:49 Fabricantes de Drones Ucranianos Ganham Acesso a Oportunidades de Licitação em Ramstein

Fabricantes de drones ucranianos agora têm a chance de participar de licitações organizadas pela Coalizão de Drones no formato Ramstein. Representantes de apoiadores ocidentais ucranianos se reúnem em Ramstein a cada poucas semanas. De acordo com o Ministério da Defesa ucraniano, a série de licitações consiste em duas seções: uma para a produção de drones de visão em primeira pessoa (FPV) e outra para drones de interceptação. O ministério vê essa oportunidade como um grande impulso para a manufatura ucraniana. As propostas serão avaliadas por membros da Coalizão de Drones, e os vencedores receberão pedidos para testes adicionais. Se bem-sucedidos, as empresas vencedoras podem receber pedidos de produção dos estados de Ramstein.

10:27 Provas da Ataque de Drone Russo a Depósito de Munições Aparecem

O Kremlin não reconheceu oficialmente, mas o governador da região de Tver relatou em Telegram sobre um ataque de drone ucraniano que causou incêndio em um grande depósito de armas e munições. Residentes foram evacuados, e vídeos do incidente estão circulando online.

09:39 Vítimas Civis em Kharkiv e Zaporizhzhia

Kharkiv, Ucrânia, foi atingida por um significativo ataque aéreo russo no dia anterior. Explosões em vários distritos resultaram em um aumento no número de feridos, agora totalizando 9. Este é o último de uma série de recentes ataques civis. No domingo, um ataque de bomba de precisão matou uma mulher e feriu 43 pessoas, incluindo quatro crianças. Ataques aéreos russos também atingiram assentamentos na Oblast de Zaporizhzhia, resultando em duas fatalidades.

08:46 Instalações de Energia de Sumy Sob Ataque Novamente

Autoridades ucranianas relatam que instalações de energia na cidade nordeste de Sumy foram atingidas novamente por drones russos. Relatórios iniciais sugerem não haver vítimas, mas os ataques repetidos colocaram uma pressão imensa no sistema de energia. Anteriores ataques russos às infraestruturas de energia da cidade e região, envolvendo foguetes e drones, resultaram em uma interrupção temporária de energia que afetou mais de 280.000 lares, de acordo com o Ministério da Energia.

08:27 Estado-Maior Ucraniano Relata 1.130 Vítimas Russas

O Estado-Maior Ucraniano relata 1.130 vítimas entre soldados russos nas últimas 24 horas. Desde o início da invasão russa em fevereiro de 2022, as forças ucranianas registraram 637.010 perdas do lado inimigo. Nas últimas 24 horas, as tropas ucranianas alegadamente destruíram 25 sistemas de artilharia, 45 veículos de transporte e combustível e seis tanques.

07:55 Ucrânia Simplifica Plano de Desdobramento de Aviões F-16

O presidente ucraniano Volodymyr Zelenskyy anunciou que os planos de desdobramento de aviões de combate Ocidentais F-16 foram finalizados pela força aérea ucraniana. Papéis e responsabilidades para as forças armadas e o ministério da defesa foram atribuídos, e discussões foram realizadas sobre a possibilidade de expandir a frota de aeronaves e treinamento adicional de pilotos. Há uma forte demanda por treinamento básico melhor de pilotos, que atualmente dura 40 dias. A Ucrânia está programada para receber cerca de 60 aviões F-16, e embora vários tenham sido entregues, muitos ainda estão pendentes.

07:19 Rússia Repela Ataques de Drone Ucraniano em Várias Regiões

A Rússia relata o sucesso na repelência de ataques de drone ucraniano em várias regiões. Durante a noite, o sistema de defesa aérea relatou ter interceptado e destruído 54 drones ucranianos em cinco regiões russas. Cerca de metade dos drones foram derrubados na região fronteiriça de Kursk, com o restante interceptado em Bryansk, Belgorod, Smolensk e Oryol. Não há menção à região de Tver, onde autoridades locais e blogueiros militares relataram um ataque de drone a um grande armazém de munições que resultou em um incêndio na cidade, exigindo a evacuação de residentes.

06:57 Ataque Ucraniano Causa Incêndio em Depósito de Munições Russo

Blogueiros militares afirmam que as forças ucranianas atacaram um depósito de munições russo na região de Tver, resultando em um grande incêndio. O depósito é relatado como sendo abastecido com milhares de toneladas de munição e foguetes, abrangendo 42 bunkers reforçados, 23 armazéns e oficinas. O ex-colonel da inteligência russa Igor Girkin afirma o controle da situação através do Telegram. Os blogueiros militares ucranianos sugerem danos significativos aos bunkers recentes.

06:20 Líder Adjunto do Fracção do Partido Verde Aborda Influência da Propaganda Russa

O líder adjunto do fracção do Partido Verde, Konstantin von Notz, propõe um debate parlamentar sobre as operações de influência russa na Alemanha. Em um comunicado, ele destaca análises de documentos internos da fábrica de propaganda russa SDA, expondo métodos subversivos usados por entidades russas para se envolver com a democracia alemã, o discurso público e as eleições. A colaboração com AfD, BSW e outros partidos que promovem narrativas russas visa enfraquecer os interesses alemães e descreditar os apoiadores pró-Ucrânia através da vigilância e descredito público.

Investigações da Microsoft sugerem que atores russos, especificamente um grupo ligado ao Kremlin chamado Storm-1516, intensificaram seus esforços de desinformação contra a candidata à presidência dos EUA Kamala Harris. Desde o final de agosto, eles produziram dois vídeos fictícios para prejudicar as campanhas de Harris e seu candidato a vice-presidente Tim Walz. Um vídeo mostra um grupo de apoiadores de Harris supostamente agredindo um participante de um suposto comício do Trump. O outro vídeo apresenta um ator espalhando a mentira de que Harris estava por trás de um acidente em 2011 que deixou uma menina paralisada e fugiu do local. Esses vídeos supostamente receberam milhões de visualizações.

05:19 Explosões e Incêndio em Tver, Rússia

15:57 Ataques de Drone na Região da Rússia

Relatos da Rússia afirmam que um ataque de drone ucraniano provocou um incêndio em Tver, uma região russa. Debris de um drone ucraniano destruído supostamente causaram esse incêndio, levando à evacuação de moradores de parte da cidade. Bombeiros estão atualmente tentando apagar as chamas, e a causa do incêndio permanece incerta. A defesa aérea russa ainda estaria lutando contra um "ataque em massa de drones" na cidade. De acordo com um relatório de 2018 da agência de notícias do estado RIA Novosti, Tver abriga um arsenal russo para armazenamento de foguetes, munições e explosivos.

14:57 Ataques de Drone em Regiões Ocidentais da Rússia

Várias regiões ocidentais da Rússia estão sob ataque de drones ucranianos, de acordo com governadores locais. Sete drones ucranianos foram supostamente abatidos na região de Smolensk, e um drone foi destruído sobre a região de Orjol pela defesa aérea russa. A região de Bryansk, que faz fronteira com a Ucrânia, relatou pelo menos 14 drones de ataque ucranianos abatidos. As autoridades ucranianas afirmam que os ataques visam infraestruturas militares, energéticas e de transporte cruciais para os esforços de guerra de Moscou.

13:56 Investigação sobre Comércio de Urânio

O governo dos EUA está examinando alegações de contornar uma proibição de importação de urânio russo nos EUA pela China. Suspeita-se que a China esteja importando urânio enriquecido da Rússia enquanto exporta sua própria produção para os EUA, de acordo com a Reuters, citando fontes do governo. "Estamos preocupados que a proibição de urânio russo possa ser contornada", disse Jon Indall da Associação de Produtores de Urânio dos EUA. "Não queremos fechar a torneira russa e subitamente ter todo o material vindo da China. Pedimos ao Departamento do Comércio que investigue isso." O Departamento do Comércio dos EUA não respondeu prontamente a um pedido de comentário.

12:54 Reabastecimento Planejado de Reservas de Petróleo

De acordo com uma fonte, o governo dos EUA planeja reabastecer suas reservas estratégicas de petróleo, adquirindo até seis milhões de barris de petróleo devido aos preços atuais baixos. Se bem-sucedido, essa aquisição seria a maior desde uma grande liberação em 2022. Em resposta aos altos preços da gasolina após a invasão da Ucrânia pela Rússia, o governo dos EUA vendeu grandes quantidades de petróleo de suas reservas estratégicas no ano passado, marcando a "maior liberação de reservas de petróleo da história".

11:45 Mortes e Feridos em Ataque a Saporishzhia

A Rússia supostamente atacou a região de Saporishzhia durante a noite, matando pelo menos duas pessoas e ferindo cinco mais. O governador Ivan Fedorov especificou que a Rússia atacou extensivamente a comunidade de Komyshuvakha na região. Várias casas e uma instalação de infraestrutura também foram danificadas. Os serviços de emergência ainda estão no local, avaliando a extensão total dos danos.

10:38 Embaixadora dos EUA na ONU: Vimos o Plano de Paz de Zelensky

A embaixadora dos EUA na ONU, Linda Thomas-Greenfield, diz que o lado dos EUA revisou o plano de paz proposto pelo presidente ucraniano Volodymyr Zelensky. De acordo com "European Pravda", ela comentou sobre isso durante uma conferência de imprensa da ONU, dizendo: "Vimos o plano de paz do presidente Zelensky. Achamos que é uma estratégia que pode funcionar. E precisamos entender como podemos contribuir para isso." A embaixadora dos EUA expressou otimismo sobre o progresso nas negociações de paz, sem fornecer mais detalhes. Thomas-Greenfield provavelmente se refere à estratégia conhecida como "plano de vitória" do lado ucraniano, que Zelensky anunciou no mês passado.

09:29 Alarme Falso na Letônia: Bandada de Pássaros Identificada como Objeto Voador Desconhecido

Um possível invasão do espaço aéreo da Letônia por um objeto voador desconhecido resultou em um alarme falso. O objeto desconhecido, que cruzou a Letônia ocidental da Bielorrússia, levou ao envio de interceptores da NATO baseados em Lielvarde. No entanto, eles não conseguiram localizar nenhum objeto suspeito, e o objeto acabou sendo identificado como uma bandada de pássaros.

08:59 Fortalecendo as Relações de Cibersegurança entre Moldávia e Alemanha

A Moldávia e a Alemanha estão fortalecendo sua defesa contra a "guerra estratégica de Putin" com um acordo de cibersegurança. De acordo com as palavras da ministra das Relações Exteriores da Alemanha, Annalena Baerbock, em Chisinau, o presidente russo Vladimir Putin tem uma clara ambição de persistir em empregar sua guerra estratégica contra a Europa, e particularmente a Moldávia, como uma ferramenta de instabilidade. "É precisely why we're ramping up our own initiatives," she said. Through IT gear, data sharing, and education, they plan to "ward off cyber threats in Moldova and uncover disinformation".

A União Europeia poderia potencialmente oferecer apoio a fabricantes de drones ucranianos, dadas suas participé no desenvolvimento dessas tecnologias para fins de defesa. Após a participação bem-sucedida de fabricantes de drones ucranianos em licitações de Ramstein, poderia ser benéfico para os estados-membros da UE colaborarem e compartilharem tecnologia e conhecimentos avançados de drones com seus colegas ucranianos.

A União Europeia também poderia fortalecer seu papel na promoção da paz e estabilidade na região, incluindo negociações entre a Ucrânia e a Rússia, à medida que ambas as partes buscam uma resolução para o conflito em andamento. Ao apoiar iniciativas e iniciativas que priorizam a diplomacia e o diálogo, a União Europeia poderia contribuir para a promoção de um ambiente mais pacífico e seguro para todas as partes envolvidas.

