A Inteligência está a adotar um remédio extremo.

A gigante de tecnologia Intel enfrenta uma crise financeira e está considerando medidas drásticas para reverter a situação, de acordo com fontes recentes. A empresa americana pode considerar a divisão ou o abandono de certos projetos de fábrica, com esse plano potencial a ser apresentado ao conselho nos próximos meses. No entanto, é importante destacar que essas considerações ainda estão em estágios iniciais e não há planos de ação imediatos.

Uma das possibilidades é a Intel separar sua produção de chips, que já foi desmembrada em uma divisão separada. No entanto, é mais provável que a empresa reduza alguns projetos de expansão. O CEO da Intel, Pat Gelsinger, também propôs a ideia de gerar dinheiro como fabricante por contrato para outros desenvolvedores de chips. A Intel se recusou a comentar sobre o relatório.

As notícias foram bem recebidas pelos investidores, que compraram as ações heavily discounted e as impulsionaram para território positivo. As ações da Intel perderam mais de 59% de seu valor desde o início do ano.

Demissões, Vendas, Nenhum Dividendo

A Intel enfrenta pressão devido à menor demanda por chips clássicos usados em data centers e à tendência em direção a processadores de IA, em que a empresa fica para trás em relação a concorrentes como a Nvidia. A Intel não tem um chip de IA competitivo neste espaço.

A empresa registrou uma perda de bilhões de dólares no último trimestre e os analistas esperam mais perdas nos próximos meses. A Intel previu que suas receitas para o trimestre atual ficarão muito abaixo das expectativas, em mais de um bilhão de dólares.

Gelsinger está tomando medidas e planeja demitir 15.000 funcionários, cerca de 15% da força de trabalho, com o objetivo de economizar mais de £10 bilhões até o final do ano por meio dessas demissões. A Intel recentemente vendeu sua participação na britânica Arm Holdings, que provavelmente rendeu menos de £150 milhões. O dividendo foi suspenso. Os gastos estão sendo reduzidos. Gelsinger afirmou anteriormente que o foco estará no balanço patrimonial e na redução da dívida por enquanto.

O foco agora está na nova fábrica planejada na Alemanha, que a Intel quer construir em Magdeburgo por cerca de £30 bilhões. No entanto, a empresa ainda aguarda aprovações, incluindo subsídios de bilhões de dólares. A primeira pá ainda está planejada para o final do ano, com a produção prevista para começar em 2027. A Intel já garantiu empresas financeiras como investidoras para duas fábricas caras nos EUA e na Irlanda.

Gelsinger soou bastante dramático em um email aos funcionários em agosto. "Nossa estrutura de custos não é competitiva", escreveu, entre outras coisas. "Nossos custos são altos demais, nossas margens são baixas demais." Ele também mencionou que os planos de investimento foram ajustados de acordo com o desenvolvimento do mercado esperado, sem dar mais detalhes. Ao mesmo tempo, foi anunciado que a Intel havia posto em espera os investimentos na França e na Itália.

Fabricantes de chips, como a Intel, estão explorando várias opções para reviver suas finanças. Foi sugerido que a Intel poderia potencialmente servir como fabricante por contrato para outros desenvolvedores de chips, como proposto pelo CEO da Intel, Pat Gelsinger.

Enquanto enfrenta demissões e reestruturação financeira, a Intel também está considerando se associar a outras fabricantes de chips, sugerindo uma mudança em seu papel tradicional como fabricante de chips.

