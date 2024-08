- A Intel está a pensar em medidas severas em resposta aos contratempos sofridos.

Intel, um player notável na indústria de semicondutores, está supostamente explorando soluções extremas, como dividir a empresa ou pausar certos projetos de fábrica, de acordo com um relatório da Bloomberg. Uma gama de alternativas é esperada para ser apresentada ao conselho em setembro, segundo o relatório, citando fontes confiáveis, embora tenha sido mencionado que essas deliberações estão em uma fase inicial e não há ações rápidas previstas.

Uma estratégia proposta, de acordo com a Bloomberg, envolve a divisão da divisão de fabricação de chips da Intel, que já foi segregada em uma ala separada. No entanto, parece mais provável que a empresa pause alguns de seus esforços de expansão. O CEO da Intel, Pat Gelsinger, também está considerando a ideia de gerar receita como fabricante para outros criadores de chips. A Intel recusou-se a comentar sobre o pedido de detalhes da Bloomberg.

Prejuízos projetados adicionais

A Intel está sob pressão. A empresa incorreu em uma perda bilionária no último trimestre e os analistas do mercado esperam mais déficits. Gelsinger está implementando medidas e anunciou a demissão de aproximadamente 15.000 empregados no início de agosto. Isso equivale a cerca de 15% da força de trabalho. Até o final do próximo ano, ele espera economizar mais de 10 bilhões de dólares.

Na Alemanha, a Intel está planejando uma fábrica em Magdeburgo, avaliada em cerca de 30 bilhões de euros. No entanto, a empresa ainda não conseguiu obter as aprovações necessárias, incluindo um subsídio de bilhões de dólares. A primeira cerimônia de início estava prevista para o final do ano, com a produção começando em 2027. A Intel já garantiu empresas financeiras como apoiadoras de duas fábricas caras nos EUA e na Irlanda.

"Despesas muito altas, lucros muito baixos."

Gelsinger expressou preocupação em um e-mail aos empregados em agosto. Ele disse que a estrutura de despesas da Intel "não é competitiva", entre outras coisas. "Nossas despesas são muito altas, nossos lucros são muito baixos." Ele também mencionou ajustes nos planos de investimento de acordo com o crescimento do mercado esperado, sem fornecer detalhes adicionais. Simultaneamente, foi anunciado que a Intel havia suspenso investimentos na França e na Itália.

As medidas seguintes, como a possível pausa de certos projetos de fábrica e a consideração de que a Intel se torne um fabricante para outros criadores de chips, estão sendo exploradas pela gigante tecnológica em resposta às suas dificuldades financeiras. À medida que a empresa explora diversas alternativas, o CEO da Intel, Pat Gelsinger, destacou a necessidade de reduzir custos, dizendo que as despesas atuais da empresa "não são competitivas".

