- A instituição religiosa inicia acções disciplinares contra um clérigo de Bremen.

A Igreja Evangélica Bremiana ainda está considerando colaborar com o Pastor Olaf Latzel de Bremen. Após a decisão e a fundamentação do tribunal, a hierarquia da igreja analisará a situação e avaliará seu impacto nas ações administrativas contra o pastor, como anunciou um representante. Em seguida, eles ponderarão as implicações do veredicto do tribunal para esses procedimentos. O Tribunal Distrital de Bremen suspendeu temporariamente o julgamento por incitação, pendente do pagamento de uma multa.

O Pastor Latzel, que serve na paróquia de St. Martini em Bremen, fez comentários problemáticos durante um workshop de casamento em outubro de 2019. Essas declarações, que ele mais tarde lamentou, eram dirigidas a homossexuais e indivíduos transgêneros. Eventualmente, esses comentários foram compartilhados como uma gravação de áudio online.

As negociações levaram à suspensão provisória do julgamento na quarta-feira. O Pastor Latzel agora deve pagar uma multa de 5.000 euros ao centro sem fins lucrativos de Bremen Rat&Tat-Zentrum para que a vida seja queer dentro de seis meses.

Procedimentos administrativos permanecem em vigor

Se o pastor fizer o pagamento dentro do prazo, os procedimentos serão oficialmente encerrados. Como resultado, não haverá julgamento, e Latzel será considerado inocente. Tal resultado poderia potencialmente influenciar seu futuro como pastor. No entanto, os procedimentos administrativos contra Olaf Latzel ainda persistem. A Igreja Evangélica Bremiana inicialmente se distanciou dele, até mesmo suspendendo-o temporariamente. Atualmente, Latzel está autorizado a conduzir serviços com certas restrições, enquanto a igreja aguarda o veredicto do tribunal.

"A decisão serve de base para os procedimentos administrativos", afirmou a igreja. Ela também destacou: "A igreja condena qualquer discurso que desrespeite, difame ou viole a dignidade das pessoas. 'A Igreja Evangélica Bremiana apoia inequivocamente os indivíduos lésbicos, gays, bissexuais e transgêneros.'"

A igreja revisará o impacto da decisão do tribunal nas ações administrativas contra o Pastor Latzel, que inclui a ação disciplinar contra ele. Independentemente do pagamento da multa e do veredicto do tribunal, a ação disciplinar contra o Pastor Latzel permanecerá em vigor devido a seus comentários passados.

