A instabilidade financeira aflige mais uma vez a organização que está por trás do estaleiro do Titanic.

O grupo H&W Holdings PLC, que gere o famoso estaleiro do "Titanic", entrou em falência, segundo revelou a empresa após avaliar seus investimentos. Inicialmente, cerca de 50 a 60 trabalhadores serão afetados, mas os empregados dos quatro estaleiros localizados na Irlanda do Norte e na Grã-Bretanha não serão impactados.

Esta é a segunda vez em cinco anos que a empresa enfrenta problemas financeiros. No entanto, a gestão está confiante em encontrar uma solução viável para manter e vender os estaleiros. Infelizmente, a empresa confiou em um credor dos EUA e esperou em vão por ajuda financeira do governo.

Vamos dar um passeio no tempo: a Harland & Wolff, em Belfast, foi o berço do lendário transatlântico de luxo "Titanic". Tragicamente, o navio colidiu com um iceberg durante sua viagem inaugural no Atlântico Norte em 1912, resultando em seu afundamento. Hoje, esse estaleiro abriga um museu que homenageia o navio e as mais de 1.400 vidas perdidas no desastre.

