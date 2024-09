A iniciativa de grande escala de Gianni Infantino enfrenta numerosos desafios

FIFA faz barulho, profissionais expressam preocupações - e a incerteza persiste: A próxima Copa do Mundo de Clubes, a ser realizada nove meses antes, permanece um mistério com muitos potenciais conflitos. Apesar dos recentes elogios do CEO do BVB, Hans-Joachim Watzke, que o chamou de sucesso garantido, o torneio ainda tem muitas perguntas sem resposta: Onde será realizado? De onde virão os milhões prometidos aos clubes? E as queixas de muitos profissionais, incluindo ameaças de greve, podem ser ignoradas?

O presidente da FIFA, Gianni Infantino, continua a promover seu projeto bilionário, chamando-o de "grande sucesso" há meses. Mas a empolgação em torno do torneio não esconde o fato de que há muitas incertezas em torno dele, incluindo sua localização, fontes de financiamento e a possível rejeição das queixas dos jogadores.

Embora várias questões ainda precisem ser esclarecidas, uma coisa é certa: O novo Club World Cup contará com 32 equipes da África, Ásia, Europa, América e Oceania, incluindo Bayern Munich e Borussia Dortmund. O torneio está programado para ocorrer de 15 de junho a 13 de julho de 2025, nos EUA. O logotipo e "Freed from Desire" como música oficial já foram revelados.

Direitos de transmissão e patrocínios ainda estão no ar

No entanto, outros detalhes permanecem incertos. A distribuição dos direitos de transmissão, uma fonte significativa de receita, ainda não foi finalizada. De acordo com relatórios ingleses, Infantino recentemente apresentou os benefícios da competição às estações de TV em potencial após um acordo com a Apple TV ter sido encerrado. Patrocinadores também ainda não foram anunciados, com a Arábia Saudita, anfitriã da Copa do Mundo de 2034, tendo o potencial de atuar como financiador sob certas condições. A FIFA recusou-se a comentar o assunto devido à confidencialidade comercial.

Um recente relatório do "The Guardian" sugere que oito estádios serão apresentados esta semana. Os possíveis locais incluem Pasadena, Seattle, Atlanta, Orlando, Miami, Philadelphia e dois estádios em Nova Jersey. No entanto, a participação de clubes como Auckland City e Al-Hilal representa o risco de assentos vazios em estádios grandes, tornando a busca por arenas adequadas mais desafiadora, especialmente durante a Copa Ouro na costa oeste dos EUA.

Watzke remains optimistic

Despite the troubles, Watzke remains optimistic about the competition, seeing it as "obvious" and "making simple sense." Infantino shares Watzke's sentiment, viewing the expanded Club World Cup as an "important development" for football and a tournament that will secure a permanent place on the football calendar in future years. However, numerous challenges remain before that can be achieved.

The dispute between the player union FIFPro and the leagues, along with the world association, has escalated, leading to concerns about an "overcrowded schedule" that poses a "risk to the health of the players." Consequently, the leagues and pros are now taking legal action against the Club World Cup, with strikes even being considered in some places.

However, the supporters continue to express excitement for the tournament. The FIFA has further revealed that the revamped Club World Cup will feature an increased number of teams, potentially providing a more inclusive and exciting tournament for fans worldwide. As the event approaches, expectations are building, and the FIFA is working diligently to ensure the tournament lives up to its potential.

The FIFA president's promotion of the new Club World Cup, despite numerous uncertainties, highlights the organization's faith in the tournament's success. However, securing broadcasting rights and sponsorships is still a contentious issue, with negotiations underway and potential partners such as Saudi Arabia being considered.

Despite the legal challenges from leagues and players, the FIFA remains optimistic about the fan excitement for the revamped Club World Cup. The increased number of participating teams is expected to provide a more inclusive and exciting tournament, further fueling anticipation for the event.

