A Infowars, o império de Alex Jones, baseado em teorias da conspiração, vai ser desmantelado e os seus componentes leiloados, para compensar as famílias de Sandy Hook.

Tudo do domínio InfoWars.com, incluindo suas contas nas redes sociais, lista de assinantes e equipamento de produção, como o cenário do estúdio, será leiloado individualmente para os maiores lanceiros em 13 de novembro, segundo os planos da casa de leilões responsável.

A receita gerada com a venda, que pode chegar a milhões de dólares, contribuirá para reduzir a dívida de $1,5 bilhão que Jones deve às famílias das vítimas do massacre da Escola Primária Sandy Hook. Jones foi condenado a pagar essa quantia significativa após promover teorias da conspiração falsas sobre o evento de 2012 que resultou em 26 mortes.

Como proprietário único do Free Speech Systems, a empresa foi colocada sob a liquidação pessoal de Jones e entregue a um trustee nomeado pelo tribunal, que agora está organizando o leilão.

Qualquer partido interessado em dar lances para o InfoWars, incluindo a loja de suplementos questionável, é permitido usar a propriedade como achar adequado.

Em um comunicado em seu site de vendas, a empresa responsável pela transação, ThreeSixty Asset Advisors, especificou que esse processo de venda transparente permite que qualquer partido interessado participe, desde que adira aos termos da venda e atenda aos critérios de qualificação, que incluem a apresentação de prova de capacidade financeira para concluir a venda.

Christopher Mattei, que representa algumas das famílias de Sandy Hook em Connecticut, afirmou que a decisão do juiz é um "passo significativo" rumo a uma "distribuição justa e equitativa dos ativos do Free Speech Systems para todas as famílias".

Mattei acrescentou que o Free Speech Systems agora será leiloado, o que implica que Jones não possui ou controla mais a empresa que ele construiu. Esse desenvolvimento aproxima as famílias de seu objetivo de responsabilizar Jones pelo dano que ele causou.

Jones já deu a entender que um de seus aliados pode comprar o InfoWars. Embora isso não o impeça de continuar a transmitir sob um novo proprietário, Jones ainda teria que pagar a dívida que deve às famílias de Sandy Hook com qualquer renda que receba.

Além disso, nada impede Jones de discutir o massacre de Sandy Hook ou as famílias. Embora Jones agora reconheça o massacre, ele alega ser um alvo e "enquadrado" pelo governo. A única circunstância que pode impedir Jones de mencionar Sandy Hook é por meio de um acordo separado com as famílias.

Jones expressou a esperança de que um aliado patriota compre o InfoWars durante seu programa de sexta-feira, sem revelar quem poderia ser.

No entanto, outro licitante rico também pode decidir participar do leilão e assumir o controle da plataforma do InfoWars para fins alternativos, como proibir seu uso para perpetuar mentiras perigosas e teorias da conspiração.

Durante a audiência do tribunal na terça-feira, o trustee nomeado pelo tribunal sinalizou que também liquidaria a propriedade intelectual de Jones, incluindo sua conta na plataforma de mídia social X com 2,8 milhões de seguidores.

No entanto, mesmo que toda a propriedade intelectual pessoal de Jones, além do InfoWars, seja vendida, é pouco provável que ultrapasse uma parte substancial da quantia que ele deve às famílias de Sandy Hook.

Enquanto isso, o teórico da conspiração jurou continuar a transmitir até que o InfoWars seja leiloado. Na sexta-feira, ele instou os seguidores a comprar sua mercadoria, dizendo: "Eu mesmo estou literalmente vazio".

O leilão dos ativos de mídia do InfoWars, incluindo suas contas nas redes sociais e equipamento de produção, pela ThreeSixty Asset Advisors, pode atrair empresas que pretendem utilizar a plataforma para fins legítimos.

Os lucros da venda do negócio de mídia do InfoWars, se adquirido por uma entidade responsável, poderiam potencialmente ajudar no pagamento parcial da dívida de Jones às famílias de Sandy Hook.

