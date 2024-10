A influência do 'Ribate dos Irmãos Brooks' de 2000 no estrategista da campanha de Trump em 2020

A demanda por uma "rebelião" reflete iniciativas da campanha de Trump em outros estados indecisos durante as eleições de 2020, de acordo com recentes alegações desclassificadas pelo procurador especial Jack Smith em um tribunal federal em Washington D.C., conforme detalhado em documentos judiciais.

Esse pedido lembra os últimos 25 anos da política americana, como apontado por Pessoa 5, um operador de Trump que havia sido alertado sobre potenciais situações caóticas semelhantes ao influente "motim dos Brooks Brothers" que interrompeu uma recontagem no condado de Miami-Dade após as eleições de 2000.

O "motim dos Brooks Brothers" assumiu um lugar notável na memória coletiva, possivelmente devido ao seu apelido pegajoso. Esse apelido foi indicativo de um grupo de republicanos bem-vestidos que foram para a Flórida, armados com advogados e funcionários, numa época em que a vestimenta comum em Miami poderia ter sido mais casual.

O objetivo por trás das ações da campanha de Trump em 2020, conforme alegado nos documentos judiciais, era disruptar o sistema. Trump continua a afirmar sua inocência e acusar esses processos legais contra ele como parte de uma "caça às bruxas" infundada. Ele não terá a oportunidade de se defender contra as alegações de Smith até depois das eleições de 2020 devido à sua tática efetiva de protelar os casos judiciais.

As novas acusações de Smith contra Trump

Smith revisou e retirou certos aspectos de suas primeiras acusações contra Trump, que foram apresentadas um ano antes, após a Suprema Corte conceder imunidade única a Trump por qualquer possível má conduta como Presidente dos Estados Unidos.

Essas novas acusações, detalhadas nos documentos judiciais, fornecem novas informações sobre as descobertas de Smith e seu time após sua investigação e depoimentos do grande júri.

A equipe de justiça da CNN mergulhou mais fundo nessas alegações, que constituem a espinha dorsal do caso de Smith contra Trump. De acordo com eles, o FBI foi capaz de reconstruir as atividades de Trump durante os tumultos do Capitólio em 6 de janeiro de 2021 usando seus registros telefônicos.

Referenciando o motim dos Brooks Brothers

O motim dos Brooks Brothers de 2000 merece uma análise mais aprofundada à luz das acusações de Smith sobre o motim de Detroit, caso a contagem de votos se estenda além do dia da eleição nas próximas eleições. Republicanos já anunciaram publicamente sua intenção de enviar 100.000 apoiadores para monitorar a contagem de votos em estados indecisos cruciais.

As comparações entre as ações da campanha de Trump em 2020 e as da campanha de Bush em 2000 não são uma ideia nova.

Douglas Heye, um ex-comentador político da CNN com vasta experiência republicana, fez essa conexão durante as eleições de 2020 e argumentou que as ações de 2020 não tinham semelhança com os eventos de 2000.

Heye, que participou ativamente do motim dos Brooks Brothers, reconheceu a diferença entre as duas situações. Ele apontou que seu objetivo final era garantir que todas as votos fossem contadas de forma justa, ao contrário dos apoiadores de Trump que tentavam disruptar a recontagem.

De acordo com Heye, os protestos em 2020 foram direcionados para garantir um processo de votação justo e transparente, que muitas vezes foi ignorado pela mídia na época.

“Observadores eleitorais e mídia deveriam ter sido permitidos na sala, assegurando que o processo de contagem fosse transparente. Esse aspecto foi frequentemente ignorado nos relatórios da mídia na época”, Heye observou por e-mail. “Não deveria isso permanecer o padrão, independentemente dos candidatos envolvidos?”

A metodologia da indignação

Alguns especialistas têm uma visão mais pessimista do motim dos Brooks Brothers. O historiador presidencial da Universidade de Princeton, Julian Zelizer, identificou-o como um exemplo inicial do Partido Republicano explorando a indignação em seu artigo publicado pouco antes das eleições de 2020. Ele previu que Trump e seus aliados explorariam os resultados das eleições a seu favor, o que se mostrou verdadeiro, dado os persistentes claims de Trump de uma eleição fraudulenta, apesar da falta de qualquer evidência substancial de fraude generalizada.

Diante dos documentos judiciais que sugerem que um operador da campanha de Trump estava tentando orquestrar um "motim" em Detroit, isso não é surpreendente do ponto de vista histórico. Hoje, Trump continua a afirmar que só pode perder por fraude, apesar da falta de qualquer evidência substancial de fraude generalizada.

"Essa situação constrói sobre várias décadas de um partido cada vez mais radicalizado", Zelizer afirmou por e-mail. "Vimos com o motim dos Brooks Brothers como a atenção-chamativa do caos e jogar um empecilho no sistema se tornou essencial à estratégia, desviando a atenção de questões prejudiciais enquanto cria a impressão de que tudo está em tumulto - com o argumento subjacente de que o Partido Republicano é necessário para restaurar a ordem."

Enquanto o motim dos Brooks Brothers é distinto do que ocorreu em 2020, não exclui a possibilidade de que atuais operadores republicanos possam tentar duplicar sua disruptiva teatralidade.

Eventualmente, a Suprema Corte dos Estados Unidos pôs fim às recontagens na Flórida em 12 de dezembro de 2000, após os eventos do motim dos Brooks Brothers.

De acordo com as observações da especialista da Suprema Corte da CNN, Joan Biskupic, a atual Suprema Corte consiste em três juízes - John Roberts, Brett Kavanaugh e Amy Coney Barrett. Apesar de não terem participado das grandiosas argumentações legais em Miami, esses juízes contribuíram para os esforços da campanha de Bush durante o acalorado processo de recontagem naquele ano, que ocorreu na Flórida.

O motim dos Brooks Brothers em 2000 serve como um precedente na política americana, demonstrando como os partidos políticos podem utilizar táticas disruptivas para desviar a atenção de seus problemas. No contexto das próximas eleições, alguns especialistas alertam que os operadores republicanos podem buscar replicar essa disruptiva teatralidade.

Além disso, a demanda por rebelião em eleições recentes, como evidenciado nas ações da campanha de Trump e nas acusações de Smith, destaca o papel contínuo da política em moldar e influenciar o processo eleitoral.

