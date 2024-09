A influência da gravidez no cérebro, como sugerido por estudos recentes.

Certas partes do cérebro podem encolher em tamanho durante a gravidez enquanto aumentam a conectividade, com apenas algumas áreas cerebrais permanecendo inalteradas pela transição para a maternidade, segundo um estudo publicado na segunda-feira na revista Nature Neuroscience.

O estudo baseia-se no exame de uma mulher saudável de 38 anos, de três semanas antes da concepção até dois anos após o nascimento de seu filho. A dra. Elizabeth R. Chrastil, professora da Universidade da Califórnia, em Santa Barbara, decidiu participar deste estudo após ter feito o mesmo em pesquisas semelhantes.

" Ainda há muito sobre a neurobiologia da gravidez que é um mistério", disse a dra. Emily Jacobs, autora sênior do estudo e professora associada do departamento de ciências psicológicas e do cérebro na UC Santa Barbara, em uma discussão sobre o estudo. "Não é porque as mulheres são excessivamente complexas; é porque as ciências biomédicas historicamente negligenciaram a saúde das mulheres".

Aproximadamente 85% das mulheres sexualmente ativas que não usam nenhum tipo de contracepção podem esperar ficar grávidas dentro de um ano, e cerca de 208 milhões de mulheres ficam grávidas anualmente.

"O cérebro é um órgão endócrino e os hormônios sexuais são poderosos neuromoduladores, mas grande parte deste conhecimento vem de estudos em animais", explicou Jacobs. Os estudos humanos frequentemente se baseiam em imagens cerebrais e avaliações endócrinas obtidas de grandes grupos de indivíduos em um ponto específico do tempo.

"Técnicas de médias de grupo não podem revelar como o cérebro muda de dia para dia ou de semana a semana à medida que os níveis hormonais flutuam", continuou Jacobs. "Meu laboratório na UC Santa Barbara utiliza técnicas de imagem avançadas para analisar como o cérebro responde a transições neuroendócrinas significativas, como o ciclo circadiano, o ciclo menstrual, a menopausa e, como mostrado neste estudo, uma das maiores transições neuroendócrinas que um ser humano pode experimentar - a gravidez".

Como a gravidez altera o cérebro de uma mãe

Jacobs e seus colegas realizaram 26 exames de ressonância magnética e exames de sangue na primeira mãe, em seguida, compararam os resultados com as mudanças cerebrais observadas em oito participantes não grávidas.

No nono semana de gravidez, os pesquisadores identificaram reduções generalizadas no volume e espessura da matéria cinzenta da corteza cerebral, especialmente em regiões como a rede padrão, que está associada a funções cognitivas sociais. A matéria cinzenta desempenha um papel crucial em sensações e funções como fala, pensamento e memória e geralmente diminui em espessura após atingir seu pico na infância.

Os exames também demonstraram aumentos no líquido cefalorraquidiano e na microestrutura da substância branca durante o segundo e terceiro trimestres, todos relacionados aos níveis crescentes de hormônios estradiol e progesterona. O líquido cefalorraquidiano é crucial para nutrir, proteger e remover resíduos do cérebro, enquanto a substância branca facilita a comunicação entre diferentes áreas cerebrais e o processamento de informações.

Algumas das mudanças, como o volume e a espessura da corteza, permaneceram dois anos após o parto, enquanto outras voltaram aos níveis pré-gravidez cerca de dois meses após o parto. A mudança no volume da matéria cinzenta da mulher foi quase três vezes maior do que a do grupo de controle.

"Este estudo proporciona informações cruciais para futuras pesquisas ao oferecer dados que podem ser usados para explorar como podemos apoiar mudanças cerebrais saudáveis durante a gravidez (na mãe, que provavelmente terá impacto no feto em desenvolvimento)", disse a dra. Jodi Pawluski, neurocientista, terapeuta e autora com sede na França, por e-mail. Pawluski não participou do estudo.

O estudo "demonstra o potencial de estudos de imagem precisos para detectar a gama completa de mudanças cerebrais que se desenvolvem durante o período gestacional", disse a dra. Magdalena Martínez García, pesquisadora pós-doutoranda em neurociência humana no Laboratório Jacobs na UC Santa Barbara, por e-mail. Martínez García não participou do estudo.

O que as mudanças cerebrais significam para os pais

As implicações funcionais dessas mudanças cerebrais para os pais que dão à luz ainda não foram completamente entendidas, disse a dra. Elseline Hoekzema, chefe do Laboratório de Gravidez e Cérebro na Universidade Médica de Amsterdam, por e-mail. Hoekzema não participou do estudo.

No entanto, alguns dos estudos anteriores de Hoekzema sugerem que as mudanças cerebrais relacionadas à gravidez podem estar relacionadas à resposta cerebral e corporal de um pai e à ligação com os sinais de um bebê. Esses achados também são consistentes com estudos em animais que indicam mudanças cerebrais essenciais para iniciar e manter o cuidado maternal.

A diminuição do volume da matéria cinzenta e da espessura cortical pode sugerir que, para o cérebro materno, "menos pode ser mais", disse Pawluski. "Ele pode estar se tornando mais eficiente".

Por outro lado, o aumento da microestrutura da substância branca pode sugerir "um aumento no intercâmbio de informações e comunicação entre diferentes áreas cerebrais". Os achados também podem ter importantes implicações para prevenir ou tratar transtornos mentais perinatal ou apoiar uma transição saudável para a maternidade.

É importante lembrar que essas mudanças neurais observadas em uma mulher podem não ser comuns ou ocorrer na mesma medida em todas as pessoas, então mais pesquisas envolvendo um maior número de participantes são necessárias, concordam os especialistas.

Até agora, os achados indicam que essas mudanças no cérebro são bastante consistentes entre diferentes mulheres, como Hoekzema observou. Em um estudo, todos os participantes puderam ser categorizados como tendo sido grávidos ou não, usando um algoritmo de computador que se baseava apenas nas mudanças cerebrais. Essas alterações foram replicadas até agora.

Pawluski espera que os pais que dão à luz entendam que essas mudanças são normais e benéficas, em vez de as perceber como uma falha associada à compreensão estereotipada da maternidade.

" Nossa ignorância pode ter consequências", afirmou Jacobs. Até agora, os pesquisadores não tinham os dados necessários para antecipar a depressão pós-parto antes que ela surgisse ou decifrar os impactos a longo prazo da pré-eclâmpsia na saúde cerebral.

O estudo também marca o início do Projeto Cérebro Materno, uma iniciativa internacional apoiada pela Iniciativa de Saúde Cerebral Feminina Ann S. Bowers e pela Iniciativa Chan Zuckerberg. Um grupo mais amplo de mulheres e seus parceiros será incorporado a este projeto na UC Santa Barbara e na Espanha para pesquisas adicionais.

"Precisamos de mais dados", enfatizou Jacobs. Dos 50.000 artigos de imagem cerebral publicados nos últimos 30 anos, menos de meio por cento tratou de aspectos exclusivos à saúde das mulheres, como a gravidez. Portanto, quando falamos da base de conhecimento científica, precisamos considerar cuja fisiologia ela prioriza.

Os resultados do estudo poderiam levar a novas abordagens para apoiar a saúde cerebral das mães durante a gravidez, promovendo o bem-estar geral e potencialmente ajudando na prevenção ou tratamento de problemas mentais perinatais.

Abrir mão do conhecimento de que essas mudanças neurais são comuns e benéficas para os pais que estão prestes a ter um filho pode ajudar a mudar a percepção, afastando-a da ideia de que essas mudanças são uma fraqueza ou deficiência associada à maternidade, promovendo uma compreensão mais saudável da experiência.

