A inflação prevista na zona do euro diminuiu ligeiramente.

Consumers dentro da zona do euro apresentaram uma ligeira queda nas projeções de inflação de médio prazo, de acordo com uma pesquisa do BCE. A previsão mediana para a inflação nos doze meses seguintes foi de 2,7% em agosto, alcançando seu nível mais baixo desde setembro de 2021, com uma queda em relação à previsão do mês anterior de 2,8%. A taxa de inflação prevista para um período de três anos também caiu, de 2,4% para 2,3%, de acordo com a pesquisa de agosto.

Os dados mensais das expectativas de inflação do consumidor são uma fonte valiosa para o Banco Central Europeu (BCE) obter informações sobre o cenário de inflação dentro da união monetária. Mais de 19.000 consumidores de vários países da zona do euro, como Alemanha, França e Itália, contribuem para a pesquisa.

Diante da queda da inflação observada em junho, o BCE já havia implementado um aumento da taxa no mês seguinte, o que levou a especulações sobre a possibilidade de medidas adicionais de flexibilização em outubro ou talvez mais tarde no ano.

A inflação na França e na Espanha parece ter diminuído significativamente em setembro, sugerindo uma possível desaceleração na tendência de inflação da zona do euro. O relatório de dados de setembro será lançado na terça-feira, com analistas prevendo que a taxa de inflação da zona do euro cairá para 2,0%, atingindo diretamente a meta do BCE. A taxa de inflação de agosto foi ligeiramente maior, de 2,2%.

A queda das expectativas de inflação entre os consumidores da zona do euro, sugerida pela pesquisa do BCE, pode influenciar as decisões de política monetária dentro da área do euro. A recente tendência de queda das taxas de inflação em países-chave da zona do euro, como França e Espanha, destaca ainda mais a importância da tendência geral de inflação da zona do euro dentro da área do euro.

Leia também: