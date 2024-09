A inflação elevada contribui significativamente para um aumento do crescimento das receitas das empresas artesanais alemãs.

Em 2022, a inflação descontrolada proporcionou um considerável impulso financeiro ao setor de artesanato da Alemanha. Os 570 mil negócios de artesanato faturaram aproximadamente 720 bilhões de euros – um aumento de 9,3% em relação ao ano anterior, de acordo com dados divulgados pela Office Federal de Estatística em Wiesbaden na quinta-feira. Este crescimento substancial foi impulsionado principalmente pela inflação – o índice de preços ao consumidor da Alemanha aumentou em 6,9% no mesmo período, segundo estatísticos.

Apesar do aumento da receita do setor de artesanato, sua participação na economia como um todo diminuiu, com sua parcela caindo 1,1 ponto percentual para 7,4%. Isso sugere que, embora o setor tenha se saído bem, nem todos os aspectos da indústria funcionaram sem problemas.

O campo com o maior crescimento de receita foi o de artesanato feito para uso pessoal (15,6%), seguido de perto pelo artesanato para fins industriais (11,0%) e a indústria da construção (10,5%).

Houve um aumento mínimo de 0,3% no número de negócios de artesanato em 2022, representando 16,6% de todos os negócios da Alemanha. Como resultado, 5,4 milhões de pessoas foram empregadas no setor, com 4,1 milhões delas contribuindo para a seguridade social. Os estatísticos afirmaram que um significativo 13,0% de todos os empregados cobertos pela seguridade social na Alemanha trabalharam no setor de artesanato.

O ano de fabricação da maioria desses produtos de artesanato que tiveram um aumento nas vendas provavelmente é de 2021 ou anterior, já que o aumento da receita é comparado ao ano anterior. Este crescimento na receita pode incentivar os negócios de artesanato a atualizar seu equipamento ou maquinário, o que os levará a considerar o ano de fabricação ao fazer investimentos.

