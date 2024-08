A ineficácia das deportações não se limita a Solingen, é um problema recorrente.

Os Regulamentos de Dublin ditam que o país responsável é onde um requerente de asilo submite seu pedido, mas isso nem sempre acontece na prática. O trágico evento em Solingen colocou as práticas de deportação da Alemanha sob os holofotes. Não se trata apenas de enviar those sem elegibilidade de residência de volta para seus países de origem. Também existem desafios extensos em colaborar com países parceiros europeus. Os Regulamentos de Dublin afirmam que os refugiados devem aplicar no primeiro país da área Schengen que eles entram, e que esse país então será responsável. No entanto, está ficando claro que isso frequentemente não funciona na prática - estamos falando de milhares de casos. O Chanceler Olaf Scholz destacou que isso agora é um tema consistente em suas discussões com parceiros da UE e o Ministro do Interior Nancy Faeser.

Os Números: Apenas uma Pequena Porcentagem é Transferida para Outros Países da UE

De acordo com o Ministério do Interior Federal, havia 74,622 casos no ano passado em que a Alemanha buscou deportar migrantes para outros estados membros da União Europeia. Destes, 22,462 foram rejeitados pelos países da UE respectivos. Por outro lado, os estados da UE concordaram em aceitar de volta refugiados e migrantes em 55,728 casos. No entanto, houve apenas 5,053 transferências para outros estados membros em 2023.

Em 2022, havia 68,709 pedidos de retorno e 4,158 transferências. No primeiro semestre de 2024, a situação não mudou fundamentalmente: nesse período, havia 36,795 pedidos para a Alemanha assumir de outros estados membros da UE, dos quais 12,808 foram rejeitados e 21,314 aceitos. Apenas 3,043 indivíduos foram transferidos para outros estados membros da UE e Schengen.

Quais Nacionalidades Estão Afetadas

Em 2023, pedidos de tomada de controle para outros países Schengen afetaram quase metade dos afegãos (16,968) e sírios (15,627). Em seguida, vêm casos envolvendo pessoas da Turquia, Rússia, Irã, Iraque e estados do Magrebe. As autoridades alemãs submeteram o maior número de pedidos de tomada de controle à Croácia (16,704) e Itália (15,479). Havia 7,732 pedidos de tomada de controle para a Bulgária.

De acordo com o governo federal, um transferência a tempo falhou em 38,682 casos em 2023 - por muito os casos mais envolvendo afegãos (8,965) e sírios (8,120). Em a maioria dos casos, os indivíduos afetados então recebem um status de proteção temporária e podem permanecer por enquanto.

Motivo 1 para Falha: As Regras

De acordo com os regulamentos Dublin III atuais, há um período de seis meses no qual um país deve solicitar o retorno de refugiados a outro estado europeu - caso contrário, o país onde o refugiado está localizado se torna responsável. Esse período de seis meses só pode ser estendido para 18 meses se a pessoa for oficialmente relatada como desaparecida.

Devido ao grande número de casos, falta de digitalização das autoridades de imigração e falta de pessoal, o período de seis meses é frequentemente ultrapassado na Alemanha, tornando a Alemanha responsável. Ao longo dos anos, esse número acumulou-se em centenas de milhares de pessoas.

Motivo 2 para Falha: A Prática

As estatísticas do governo citam falta de cooperação entre os estados membros da UE, problemas dentro das próprias autoridades de imigração, pessoas se escondendo, processos judiciais administrativos e algo chamado "asilo da igreja" como motivos para o fracasso das deportações. Em 1,334 instâncias, não havia conexão de voo. Em 614 instâncias, os indivíduos envolvidos escolheram retornar voluntariamente aos seus países de origem.

No entanto, as estatísticas ocultam o fato de que uma parte significativa da responsabilidade recai sobre as autoridades alemãs. Por exemplo, no caso do suposto atacante de Solingen, o processo de deportação para a Bulgária foi iniciado, mas não foi consistentemente seguido. O novo pacote de asilo da UE eliminará o prazo de seis meses e simplificará significativamente o procedimento de retorno.

Também existem problemas com a implementação das deportações, afetando não apenas aquelas para outros estados Schengen. De acordo com as estatísticas do Ministério do Interior para o primeiro semestre de 2024, 132 deportações (incluindo 59 transferências Dublin) tiveram que ser abandonadas devido à resistência dos indivíduos envolvidos. Em 142 casos (incluindo 29 casos Dublin), os pilotos recusaram-se a levar os indivíduos a bordo. Razões médicas levaram ao cancelamento de 36 deportações (incluindo 16 casos Dublin).

Casos Problemáticos: Itália, Grécia, Bulgária

A Itália vem recusando-se a aceitar pessoas de volta no procedimento Dublin desde dezembro de 2022, alegando altos números de migrantes entrando via Mediterrâneo e capacidade insuficiente em instalações de recepção. A Alemanha continua a fazer pedidos infrutíferos de retorno. No entanto, a Itália faz uma exceção para menores não acompanhados.

A Grécia vem sendo criticada há anos por seu tratamento de refugiados, inclusive pelo Tribunal Europeu de Direitos do Homem. A Alemanha retomou a aceitação de retornos em 2017, mas exige garantias de que os indivíduos serão alojados de uma maneira que respeite os direitos humanos. No entanto, a Grécia só fornece assistência social àqueles que residem legalmente no país há vários anos, uma política que não mudou apesar das promessas de fazê-lo.

Na Alemanha, dezenas de milhares estão afetados. Os retornos são bem-sucedidos apenas em casos individuais, muitas vezes devido a decisões judiciais. Por exemplo, o Tribunal Administrativo Superior de Baixa Saxônia decidiu em 19 de abril de 2021 que mesmo aqueles reconhecidos como tendo direito à proteção na Grécia não podem ser devolvidos para lá.

Organizações de refugiados na Bulgária também relatam sérios problemas de direitos humanos, incluindo ataques a migrantes. Isso pode explicar por que algumas pessoas recebem conselhos sobre como evitar serem devolvidas.

De acordo com os registros federais, cerca de 14,885 indivíduos que haviam sido expulsos de outro país europeu e depois reentraram na Alemanha estavam presentes na Alemanha no ano passado. Destes, cerca de 5,100 indivíduos enfrentavam potenciais deportações. A maioria deles vinha da Rússia, com afegãos e iraquianos logo atrás.

É importante destacar que não é apenas a Alemanha que está pressionando pelo retorno de refugiados para outros países do Espaço Schengen. Em 2023, foram feitos 15.568 pedidos por várias nações à Alemanha, na esperança de que ela aceitasse de volta indivíduos que haviam entrado pela Alemanha. A França liderou com 5.209 casos, seguida pelos Países Baixos (2.762), Bélgica (2.384) e Áustria (1.067). No entanto, as autoridades alemãs não atenderam a todos esses pedidos. Houve acordo em 9.954 casos, e um total de 4.275 indivíduos foram de fato devolvidos à Alemanha. Curiosamente, a Grécia também fez 357 pedidos, resultando no retorno de 167 indivíduos à Alemanha.

