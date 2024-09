A Índia identificou o primeiro caso de uma variante mais letal de mpox.

A cepa do vírus identificada como Clade Ib foi confirmada pelas autoridades de saúde na região sul de Kerala, após ser detectada em um indivíduo de 38 anos que recentemente retornou de Dubai.

Em uma nota da quarta-feira, a Ministra da Saúde de Kerala, Veena George, elogiou o sistema de saúde robusto de Kerala pelo diagnóstico do caso.

A disseminação dessa cepa, inicialmente confinada à República Democrática do Congo, foi classificada como uma crisis de saúde global pela Organização Mundial da Saúde (OMS) no mês passado após sua transmissão para quatro países africanos anteriormente não afetados.

Desde então, a cepa foi detectada em vários países não africanos, como Suécia e Tailândia.

A varíola dos macacos, anteriormente conhecida como monkeypox, é uma doença viral que se espalha facilmente entre pessoas e animais por meio de contato próximo, como toque pele a pele, beijos, relações sexuais ou uso de itens contaminados como roupas, lençóis ou agulhas, de acordo com a OMS.

Sintomas como febre, lesões na pele, dor de cabeça, dor muscular e nas costas, cansaço e linfonodos inchados podem ocorrer.

O vírus é distinguido por duas ramificações genéticas, I e II. Um clado é um grande grupo de vírus que evolui ao longo de décadas.

O Clade II desencadeou uma epidemia global que a OMS também classificou como uma crise de saúde global de julho de 2022 a maio de 2023. No entanto, o Clade Ib leva a uma doença mais grave.

De acordo com o Dr. Shubhin C, um oficial de saúde no distrito de Mallapuram em Kerala, o paciente infectado está sendo testado a cada quatro dias enquanto se recupera em isolamento em um hospital local.

“O paciente está melhorando. As lesões estão cicatrizando. Não há novas lesões. Não há febre e nenhum outro sintoma até agora”, informou o médico à CNN, acrescentando que o paciente seria dispensado após dois resultados de teste negativos consecutivos.

Vinte e nove indivíduos que entraram em contato com o paciente agora estão em quarentena autoimposta, de acordo com o médico.

Trinta e sete viajantes no voo de Dubai para Kerala e cinco outros contatos próximos do paciente estão sendo monitorados, informou o médico.

As autoridades de saúde de Kerala têm sido hábeis em gerenciar doenças infecciosas.

“A vigilância foi intensificada, inclusive nos aeroportos”, compartilhou George, a ministra da saúde, acrescentando que cinco instalações de teste de mpox estão em operação, com mais planejadas se necessário. Como resultado, também foram estabelecidas instalações de isolamento, ele afirmou.

No ano passado, Kerala conseguiu conter uma epidemia do vírus Nipah após duas mortes. As escolas foram fechadas e centenas de pessoas foram testadas para prevenir a disseminação dessa doença incomum e frequentemente fatal.

A disseminação global da Mpox, incluindo sua detecção na Tailândia, destaca a capacidade do vírus de se espalhar além de suas origens africanas e se tornar uma preocupação para o mundo inteiro. Com a confirmação do Clade Ib em Kerala, a Ásia se torna outra região que lida com essa cepa séria do vírus.

