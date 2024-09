- A incidência semanal de incêndios florestais é mais elevada em Brandemburgo

Após uma semana marcada pelos mais significativos incêndios florestais deste ano, os bombeiros de Brandenburg que combatem incêndios florestais finalmente estão Receiving a break. Philipp Haase, o vice-oficial de proteção contra incêndios florestais em Brandenburg, destacou que essa semana viu um total de 31 incêndios florestais. Infelizmente, essa semana registrou o maior número de incêndios florestais deste ano. No entanto, as recentes chuvas e a queda das temperaturas reduziram o risco de incêndios florestais, proporcionando um breve alívio, de acordo com Haase.

Até agora neste ano, ocorreram 187 incêndios florestais, cobrindo uma área de 222 hectares, segundo Haase. Cerca de 172 hectares foram atingidos por um incêndio florestal próximo a Jüterbog recentemente. Para colocar as coisas em perspectiva: no ano passado, houve 251 incêndios florestais que resultaram em uma área danificada de 765 hectares. De acordo com Haase, a temporada de incêndios florestais em andamento deve terminar no final de setembro. Até então, há uma chance de que o risco de incêndios florestais possa aumentar se a seca persistir.

Apesar da intensa atividade de incêndios florestais neste ano, especialmente em Potsdam, as recentes chuvas e a queda das temperaturas reduziram momentaneamente o risco de incêndio. Auxiliando no controle da situação, Potsdam experimentou uma significativa redução na atividade de incêndios florestais devido às condições climáticas favoráveis.

