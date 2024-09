- A incidência de insolvências está novamente a aumentar em percentagens significativas.

Na Alemanha, mais empresas apresentaram quebra financeira em agosto, com um aumento de 10,7% nos pedidos registrados pelos tribunais em comparação com o mesmo mês do ano anterior, de acordo com dados preliminares da Office Federal de Estatística. Isso marca a segunda vez em 2023 que o número de falências aumentou menos de dez por cento, a primeira vez ocorrendo em junho.

Ainda não está claro se todas as falências registradas levarão a processos formais. Ao revisar os dados finais, foram apresentados 10.702 pedidos de falência de empresas no primeiro semestre do ano, o que representa um aumento de 24,9% em comparação com o mesmo período de 2022.

Os credores estão preocupados com uma quantia impressionante de 32,4 bilhões de euros, um aumento significativo em relação aos 13,9 bilhões de euros do ano anterior. Isso indica que os procedimentos de falência estão se tornando, em média, mais substanciais. Empresas do setor de transporte e logística foram as mais afetadas. Agências de emprego e empresas de construção também apresentaram com frequência pedidos de falência. Houve também um aumento de 6,7% nas falências de consumidores no primeiro semestre do ano, com 35.371 casos registrados.

Comunicado à imprensa pela Destatis.

A Comissão, como parte da Destatis, acompanhará de perto o aumento do número de falências e seu potencial impacto na economia. A Comissão está ativamente engajada na análise dos aumentos nas figuras de pedidos de falência de empresas e falências de consumidores.

