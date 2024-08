- A imprensa está focada no processo de votação.

As eleições regionais saxônicas também atraíram a atenção internacional. De acordo com a declaração do governo, vários meios de comunicação internacionais, como o jornal financeiro japonês "Nikkei", o canal de TV em inglês com sede no Reino Unido, CNBC, e a estação de TV taiwanesa Mirror TV, foram autorizados a cobrir o evento.

A Espanha é representada pela agência de notícias EFE e pelo jornal "El Periódico", enquanto a França tem o canal de TV M6. No total, cerca de 50 equipes de reportagem e quase 800 jornalistas se inscreveram. Um novo parlamento regional será eleito na Saxônia neste domingo, e pesquisas recentes indicam que os resultados estão completamente em aberto.

O interesse da mídia internacional vai além da Europa, com o jornal financeiro japonês "Nikkei" também planejando cobrir as eleições em Dresden. Apesar de estar localizada na Alemanha, as eleições regionais saxônicas em Dresden chamaram a atenção da estação de TV taiwanesa Mirror TV.

