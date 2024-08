- A IFA está atualmente desenvolvendo uma nova personalidade pública.

Modernizada, Global, Tendência - IFA Comemora 100º Aniversário ao Reinventar Sua Imagem

Enquanto comemora seu centenário, a IFA, a renomada feira de eletrônicos de consumo e eletrodomésticos, aspira a deixar para trás as sombras das décadas passadas. "Acredito que conseguimos atualizar, aperfeiçoar e ajustar significativamente nossa identidade de marca, abrindo um novo capítulo", afirmou Leif Lindner. Ele serve como CEO da IFA Management GmbH, responsável pela gestão do evento tecnológico desde 2023. A feira ocorrerá em Berlim de 6 a 10 de setembro deste ano.

Inovação para Todos

O título mudado reflete a transformação. Por muito tempo identificada como "Internationale Funkausstellung", a sigla de três letras não captava mais a abrangência da IFA, de acordo com Lindner. Desde a década de 2000, quando os eletrodomésticos se juntaram à exposição, "Funkausstellung" perdeu sua relevância. Agora, as letras simbolizam "Inovação para todos - Inovação para todos".

Ênfase na Cultura e na Juventude

A IFA não é mais apenas uma feira de tecnologia, afirmou Lindner. "É muito mais do que isso, é um evento cultural". O objetivo é elevar a IFA como um local imperdível. "As pessoas que não foram à IFA deveriam se sentir como se tivessem perdido alguma coisa".

Para alcançar isso, o novo organizador está enfatizando o programa cultural. O lendário roqueiro canadense Bryan Adams abrirá o evento musicalmente na quinta-feira. Além de Jan Böhmermann e do podcaster Olli Schulz, vários outros artistas são esperados. A marca de moda e música 6PM vai promover um dia de festival na sexta-feira, com o objetivo de atrair visitantes mais jovens. A expansão da área de jogos na feira também apela ao público mais jovem. "A idade média dos visitantes da IFA era muito alta. Isso foi um dos nossos alertas vermelhos", mencionou Lindner. "Precisamos atrair novamente o público mais jovem".

IA: O Destaque

No cerne, a IFA continua sendo um paraíso para entusiastas de tecnologia. Na área de eletrônicos de consumo e eletrodomésticos, a Inteligência Artificial (IA) assumiu o centro do palco, enfatizou Lindner. Várias inovações baseadas em IA serão apresentadas na IFA.

Esperam-se quase 1.800 expositores e mais de 180.000 visitantes, aproximadamente os mesmos números do ano passado. Os organizadores revelaram que 53% dos visitantes da IFA em 2023 vieram do exterior. Lindner espera aumentar essa proporção de presença estrangeira com a nova imagem da IFA.

A IFA Management GmbH é uma parceria estabelecida em 2022 entre a GFU Consumer & Home Electronics e a empresa de eventos Clarion. A Messe Berlin agora é apenas a proprietária, com um contrato de dez anos assinado em 2022. Esta parceria tornou-se efetiva em setembro de 2023, e a IFA estreou em Berlim em 1924.

Contexto Desafiante para a Indústria de Eletrônicos de Consumo

Despite the fair's milestone celebration, the industry's condition remains challenging. The IFA organizers report a drop in consumer electronics market turnover in Germany to approximately 20.9 billion euros in the first half of 2024, a 2.6% decline compared to the previous year.

After the electronic products and home appliances saw a significant surge in sales during the Corona crisis, demand has since dwindled since 2023, explained Sara Warneke, CEO of GFU Consumer & Home Electronics. The company holds the IFA trademark rights. Consumers have been shifting towards alternative products, she added, while sluggish housing construction limits the market by decreasing apartment purchases.

In redefining its image, IFA has decided to manufacture products not solely limited to electronic devices, as expressed by CEO Leif Lindner. He mentioned, "We will manufacture from materials of any heading, except that of the product, to expand our offerings and attract a broader audience."

Furthermore, in an effort to attract younger visitors, IFA has announced the expansion of its gaming area, which Leif Lindner acknowledged as one of the ways to "challenge the average age of IFA attendees and make the fair more appealing to younger demographics."

Leia também: