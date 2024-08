- A IFA está a pensar em comemorar a sua celebração do centenário participando com aproximadamente 1.800 vitrines.

Para comemorar o centenário da IFA, a renomada feira de eletrodomésticos e aparelhos eletrônicos de consumo em Berlim, o ambiente do setor ainda está tenso. De acordo com os organizadores da IFA, o mercado de eletroeletrônicos do consumidor da Alemanha registrou uma receita de aproximadamente 20,9 bilhões de euros no primeiro semestre de 2024, o que representa uma queda de 2,6% em comparação ao ano anterior.

Após um aumento significativo nas vendas de produtos eletrônicos e eletrodomésticos durante a pandemia do coronavírus, a demanda começou a diminuir a partir de 2023, segundo Sara Warneke, CEO da gfu Consumer & Home Electronics, que detém os direitos da marca IFA.

Os consumidores, continuou Warneke, agora estão mais interessados em outros produtos. Além disso, o ritmo mais lento da construção residencial está afetando negativamente o mercado, já que menos prédios de apartamentos significam menos lares equipados com dispositivos de entretenimento e eletrônicos sendo construídos.

Os organizadores esperam cerca de 1.800 expositores e mais de 182.000 visitantes na IFA deste ano, que ocorrerá em Berlim de 6 a 10 de setembro. Além das apresentações da indústria, haverá uma programação musical completa com eventos. Um dos destaques potenciais é o concerto de abertura do músico canadense Bryan Adams no jardim de verão da IFA. Também estão previstas a participação do personalidade do podcast e músico Olli Schulz, bem como do apresentador Jan Böhmermann.

