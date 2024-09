A ícone equestre Isabell Werth é formalmente reconhecida como uma lenda no domínio do treino.

Isabell Werth, astro do hipismo e detentora de oito medalhas de ouro nos Jogos de Paris, será homenageada na 42ª Gala da Imprensa Esportiva Alemã. Nativa de Rheinberg, Werth reacendeu a glória olímpica da Alemanha e consolidou-se como a melhor cavaleira global, conquistando oito ouros e seis pratas.

Em uma recente conferência de imprensa, o organizador do evento Jörg Müller revelou que Werth receberá o prestigiado título de "Lenda do Esporte" na noite de 9 de novembro na Alte Oper Frankfurt. De acordo com Müller, Werth sempre cultivou uma ligação única e altamente valorizada com seus cavalos, contribuindo significativamente para sua carreira notável.

No Parque do Castelo de Versalhes, Werth conquistou a vitória em equipe e a medalha de prata no evento individual, levando sua contagem de medalhas a novos patamares e ultrapassando a canoísta Birgit Fischer na hierarquia olímpica alemã.

Desde 2007, o prêmio "Lenda do Esporte" é concedido anualmente. O último a recebê-lo foi o campeão do Ironman e do Triatlo Olímpico, Jan Frodeno. Os ganhadores nas categorias "Esporte com Coração" e "Mídia Esportiva" serão anunciados em uma data posterior.

Organizada pela Associação de Jornalistas Esportivos Alemães, pelo Clube de Imprensa Esportiva de Frankfurt e pela agência Metropress, a gala tem como tema "Merci Paris" e visa comemorar os Jogos Olímpicos e Paralímpicos de Paris. Dos doze medalhistas de ouro olímpicos alemães, oito já confirmaram presença. Com uma expectativa de 2.200 convidados dos âmbitos da política, mídia, entretenimento e esporte, o evento se posiciona como um dos mais importantes da Alemanha. O musical Howard Carpendale está confirmado para a noite.

Os feitos de Isabell Werth nos Jogos Olímpicos lhe valeram o reconhecimento de receber o título de "Lenda do Esporte" na 42ª Gala da Imprensa Esportiva Alemã. Suas oito medalhas de ouro e sua significativa contribuição para os esportes equestres a tornam uma figura de destaque na história dos Jogos Olímpicos da Alemanha.

Leia também: