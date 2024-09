A Hungria prevê eliminar as regulamentações da UE em matéria de política de refugiados.

Holanda, liderada por seu governo de direita, solicitou isenção das regras de asilo da UE em Bruxelas. Seguindo o exemplo, a Hungria planeja fazer o mesmo. O ministro húngaro para a Europa, György Lukács, expressou uma posição firme contra essa questão. No entanto, analistas acreditam que os esforços desses dois países para se desvencilhar das regras da UE não são prováveis.

A Hungria planeja imitar o movimento da Holanda de sair das regulamentações de asilo da UE. Lukács comunicou isso por meio de um comunicado, destacando a necessidade de medidas fortes contra a imigração ilegal. Budapeste busca aplicar para essa exceção, mas apenas se os tratados da UE permitirem.

Anteriormente, a Holanda havia apresentado uma solicitação à Comissão Europeia para ser isenta das regras de asilo da UE. Geert Wilders, um proeminente populista de direita e parte da coalizão governamental com seu partido de extrema direita para a Liberdade (PVV), considerou isso como um sinal significativo de uma mudança na política holandesa. Ele até se referiu a isso como um "mini-Nexit", sugerindo uma possível retirada da Holanda da UE, popularmente conhecida como "Nexit". Apesar de sua insistência há muito tempo no Nexit, Wilders havia arquivado esse plano antes de ingressar no governo.

Conflito em andamento entre Orbán e Bruxelas

Parece improvável que a Holanda e a Hungria alcancem seu objetivo. Em geral, todos os 27 estados membros da UE devem aprovar uma exceção. Além disso, os países da UE já finalizaram uma nova reforma do asilo e são obrigados a implementá-la. Um porta-voz da Comissão Europeia reconheceu o recebimento da solicitação. A isenção só vem com mudanças nos tratados. "Dado esse contexto, não esperamos nenhuma alteração iminente nas diretrizes da UE para asilo e migração", disse o porta-voz. As regras continuam a se aplicar à Holanda.

A Hungria, sob a liderança do primeiro-ministro de direita Viktor Orbán, vem implementando políticas de imigração hostis, causando tensão com a Comissão Europeia. Atualmente, Budapeste se recusa a pagar uma multa de €200 milhões imposta pelo Tribunal de Justiça Europeu devido a suas políticas de asilo rigorosas. A Comissão Europeia agora está considerando reter essa quantia dos pagamentos futuros da UE à Hungria.

O Conselho Europeu certamente estará envolvido nas discussões sobre o pedido da Hungria para se eximir das regras de asilo da UE, dada sua função na supervisão das políticas mais amplas da União. Se o pedido da Hungria for aprovado, isso poderia estabelecer um precedente para outros estados membros da UE que buscam isenções semelhantes.

Leia também: