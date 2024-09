A Home Depot aceita pagar mais de 2 milhões de dólares em compensação devido a acusações de cobrarem demais aos seus clientes.

Uma queixa apresentada no Tribunal Superior de San Diego alegou que clientes da Home Depot eram frequentemente cobrados a mais no caixa, com os preços exibidos nas etiquetas dos produtos ou nos próprios itens sendo menores do que os cobrados efetivamente. Esses incidentes são categorizados como "violações de scanner", conforme confirmado pelo escritório do Procurador-Geral do Condado de Los Angeles em um comunicado publicado na quinta-feira.

Apesar de negar qualquer irregularidade, a Home Depot foi obrigada a pagar uma multa civil de $1,7 milhões e mais $277,251 para cobrir as despesas da investigação e fortalecer o futuro cumprimento das leis de proteção ao consumidor.

A decisão obriga a Home Depot a executar um programa de precisão de preços.

O procurador-geral do Condado de Los Angeles, George Gascón, expressou suas preocupações sobre publicidade enganosa e competição desleal em um comunicado, afirmando que essas práticas corroem a confiança do consumidor e distorcem o mercado.

A Home Depot ainda não respondeu ao pedido de comentário do CNN. O escritório do Procurador-Geral de Los Angeles indicou que a empresa cooperou durante a investigação.

As penalidades financeiras impostas à Home Depot são relativamente insignificantes considerando seu tamanho. Em março, a Home Depot anunciou sua intenção de adquirir a SRS Distribution - um grande fornecedor para projetos de construção, que atende principalmente a profissionais de telhados, paisagistas e contratantes de piscinas - por uma quantia astronômica de $18,3 bilhões.

Este relatório foi contribuído pelo Nathaniel Meyersohn, da CNN

