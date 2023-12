A história secreta das cartas de tarot mais populares do mundo

Smith poderia muito bem estar a descrever como usar um baralho de cartas de tarot. Afinal de contas, ela foi responsável pela criação das ilustrações usadas no desenho de cartas de tarô mais popular do mundo. Em 1909, Smith e o poeta e místico Arthur Waite conheceram-se através de uma sociedade secreta conhecida como a "Ordem Hermética da Aurora Dourada". A sua crença mútua no espiritualismo, nos rituais, no simbolismo e nas práticas psíquicas levou-os a unir forças e a criar um baralho de cartas de tarot, combinando os conceitos de Waite com as ilustrações de estilo Art Nouveau de Smith.

Publicadas em 1910, as cartas são hoje conhecidas como o baralho "Waite-Smith" ou "Rider-Waite-Smith" (a contribuição de Smith foi em grande parte apagada do título e ofuscada por Rider, o nome do editor original, até à década de 1990), mas uma nova edição publicada pela Taschen, "The Tarot of A.E. Waite and P. Colman Smith: The Story of the World's Most Popular Tarot", que inclui um baralho completo com as cartas originais e uma série de ensaios contextuais sobre Smith, Waite e a criação do baralho, que aprofundam a história, a importância e a popularidade do baralho.

Um baralho de tarot contém um conjunto de 78 cartas ilustradas, cada uma representando símbolos e personagens específicos e teve origem em Itália durante o século XV. A criação do baralho Waite-Smith reflecte uma "importante junção cultural" do início do século XX, explicou o editor do livro, Johannes Fiebig, cuja própria relação com o estudo do tarot começou há mais de 40 anos. "Havia um sentimento positivo de libertação pessoal, de viver livremente, mais artisticamente (nesta altura)", disse. "No entanto, essas revoltas foram interrompidas pela Primeira e Segunda Guerras Mundiais".

Na década de 1970, houve um ressurgimento do interesse pelo tarô, e o baralho Waite-Smith ganhou popularidade ao lado de movimentos feministas, anti-guerra e de direitos humanos internacionais, explica Fiebig. Hoje em dia, o tarot é frequentemente utilizado como uma ferramenta para as pessoas se compreenderem a nível pessoal, muitas vezes através de práticas como leituras, interpretação de sonhos e seleção de uma carta do dia.

Fiebig afirma que cada carta pode ser interpretada e vista de forma diferente consoante o indivíduo. "O tarot é uma oferta para as pessoas. É mais do que uma simples leitura da sorte", disse numa entrevista à CNN. "O leitor das cartas é convidado a entrar e a dialogar com a imagem (da carta), que se torna assim um espelho".

A imagem em si é crucial para qualquer jornada com o tarô, e é uma pista importante para entender a popularidade duradoura do baralho Waite-Smith. "Waite e Smith eram génios, mas, na época, poucas pessoas reconheceram isso", disse Fiebig.

A própria criatividade de Smith foi influenciada pela vida colorida e internacional que ela levou. Nascida e criada em Manchester, Inglaterra, mudou-se com a família para a Jamaica quando era criança, antes de se inscrever numa faculdade em Brooklyn, Nova Iorque, quando era adolescente. Mais tarde, estabeleceu-se em Londres e integrou-se na cena artística da capital, contando com os escritores W.B. Yeats, Mark Twain e Rudyard Kipling, e o compositor Claude Debussy entre os seus contemporâneos e fãs do seu trabalho.

Num ensaio sobre Smith incluído no novo livro, a autora Mary K. Greer escreve que o estilo artístico de Smith - com as suas cores vivas e arrojadas e os seus pormenores intrincados - foi influenciado por factores que incluem a sua exposição a contos populares jamaicanos e gravuras japonesas, bem como o seu envolvimento em representações teatrais e cenografia. Greer escreve que Waite e Smith provavelmente visitaram uma exposição de um baralho de tarô italiano do século XV no Museu Britânico em 1907, que inspirou as duas.

As cartas, criadas durante os meses de verão de 1909, retratam personagens, motivos e símbolos em cenários frequentemente associados à paisagem inglesa, como colinas e costas. A beleza das ilustrações, diz Fiebig, é que o seu conteúdo pode ser interpretado de inúmeras formas, com cada cartão a representar tanto uma recomendação como um aviso.

Por exemplo, o cartão "Enforcado" não é necessariamente algo a temer, mas pode ser visto como uma oportunidade para partilhar, e a "Estrela" pode não só representar luz e pureza, mas também narcisismo e rigidez. "Essa é a sabedoria de Pamela e Arthur", disse Fiebig, referindo-se à qualidade de "abertura" ou "vazio" das ilustrações.

Essa abertura fez com que o baralho de Waite-Smith fosse reinterpretado inúmeras vezes, especialmente durante a última década, a par de um interesse crescente pela prática do tarot. Os criadores criaram baralhos com personagens que reflectem as suas próprias comunidades, muitas vezes sub-representadas, em termos de raça, sexualidade, género, classe, deficiência e muito mais. No entanto, como escreve a especialista em tarot Rachel Pollack num ensaio para o novo livro, estas reinterpretações estão quase sempre enraizadas nos desenhos, simbolismo e motivos do baralho de Waite-Smith.

Para Fiebig, a atração e o apelo duradouros do baralho de Waite-Smith advêm da capacidade das cartas para encorajar as pessoas a encontrarem as suas próprias verdades pessoais - especialmente em tempos de crise. "Muitas pessoas estão insatisfeitas com a ordem estabelecida e procuram novas formas de vida, novas identidades e novos valores colectivos", disse ele. "As pessoas (querem) respostas". É um sentimento que parece estar de acordo com a forma original com que Smith queria que a arte fosse vista: "Aprender com tudo, ver tudo, e acima de tudo sentir tudo."

"The Tarot of A. E. Waite and P. Colman Smith" é publicado pela Taschen e já está disponível.

Fonte: edition.cnn.com