A hidratação pode ter um impacto significativo na sua saúde física, segundo um estudo

Mas beber água suficiente também está associado a um risco significativamente menor de desenvolver doenças crónicas, um risco menor de morrer cedo ou um risco menor de ser biologicamente mais velho do que a sua idade cronológica, de acordo com um estudo do National Institutes of Health publicado na segunda-feira na revista eBioMedicine.

"Os resultados sugerem que uma hidratação adequada pode retardar o envelhecimento e prolongar uma vida livre de doenças", afirmou a autora do estudo, Natalia Dmitrieva, investigadora do Laboratório de Medicina Regenerativa Cardiovascular do Instituto Nacional do Coração, Pulmão e Sangue, uma divisão dos NIH, num comunicado de imprensa.

Aprender que medidas preventivas podem retardar o processo de envelhecimento é "um grande desafio da medicina preventiva", disseram os autores no estudo. Isto porque está a surgir uma epidemia de "doenças crónicas dependentes da idade" à medida que a população mundial envelhece rapidamente. E o prolongamento de uma vida saudável pode ajudar a melhorar a qualidade de vida e a diminuir os custos dos cuidados de saúde mais do que o simples tratamento das doenças.

Os autores pensaram que uma hidratação óptima poderia abrandar o processo de envelhecimento, com base em investigações anteriores semelhantes realizadas em ratos. Nesses estudos, a restrição hídrica ao longo da vida aumentou o sódio sérico dos ratos em 5 milimoles por litro e encurtou o seu tempo de vida em seis meses, o que equivale a cerca de 15 anos de vida humana, de acordo com o novo estudo. O sódio sérico pode ser medido no sangue e aumenta quando bebemos menos líquidos.

Utilizando dados de saúde recolhidos ao longo de 30 anos de 11 255 adultos negros e brancos do estudo Atherosclerosis Risk in Communities, ou ARIC, a equipa de investigação descobriu que os adultos com níveis séricos de sódio no limite superior do intervalo normal - que é de 135 a 146 miliequivalentes por litro (mEq/L) - tinham piores resultados em termos de saúde do que os que se encontravam no limite inferior do intervalo. A recolha de dados começou em 1987, quando os participantes estavam na casa dos 40 ou 50 anos, e a idade média dos participantes na avaliação final durante o período do estudo era de 76 anos.

Os adultos com níveis superiores a 142 mEq/L tinham uma probabilidade 10% a 15% superior de serem biologicamente mais velhos do que a sua idade cronológica, em comparação com os participantes na gama de 137 a 142 mEq/L. Os participantes com maior risco de envelhecimento mais rápido tinham também um risco 64% maior de desenvolver doenças crónicas como insuficiência cardíaca, acidente vascular cerebral, fibrilhação auricular, doença arterial periférica, doença pulmonar crónica, diabetes e demência.

E as pessoas com níveis superiores a 144 mEq/L apresentavam um risco 50% superior de serem biologicamente mais velhas e um risco 21% superior de morrerem precocemente. Os adultos com níveis séricos de sódio entre 138 e 140 mEq/L, por outro lado, tinham o menor risco de desenvolver doenças crónicas. O estudo não tinha informações sobre a quantidade de água que os participantes bebiam.

"Este estudo acrescenta provas observacionais que reforçam os potenciais benefícios a longo prazo de uma melhor hidratação na redução dos resultados de saúde a longo prazo, incluindo a mortalidade", afirmou o Dr. Howard Sesso, professor associado de medicina na Harvard Medical School e epidemiologista associado no Brigham and Women's Hospital em Boston, por correio eletrónico. Sesso não esteve envolvido no estudo.

No entanto, "teria sido bom combinar a sua definição de hidratação, baseada apenas nos níveis séricos de sódio, com os dados reais de ingestão de líquidos da coorte ARIC", acrescentou Sesso.

A idade biológica foi determinada por biomarcadores que medem o desempenho de diferentes sistemas e processos orgânicos, incluindo biomarcadores cardiovasculares, renais (relacionados com os rins), respiratórios, metabólicos, imunitários e inflamatórios.

Os níveis elevados de sódio sérico não foram o único fator associado ao risco de doença, morte precoce e envelhecimento mais rápido - o risco foi também mais elevado entre as pessoas com níveis baixos de sódio sérico.

Esta descoberta é consistente com relatórios anteriores sobre o aumento da mortalidade e das doenças cardiovasculares em pessoas com baixos níveis regulares de sódio, o que tem sido atribuído a doenças que causam problemas electrolíticos, disseram os autores.

O estudo analisou os participantes durante um longo período de tempo, mas os resultados não provam uma relação causal entre os níveis de sódio sérico e estes resultados de saúde, disseram os autores. São necessários mais estudos, acrescentaram, mas os resultados podem ajudar os médicos a identificar e orientar os doentes em risco.

"As pessoas cujo sódio sérico é de 142 mEq/L ou superior beneficiariam de uma avaliação da sua ingestão de líquidos", disse Dmitrieva.

Sesso observou que o estudo não abordou fortemente o envelhecimento acelerado, "que é um conceito complicado que estamos apenas começando a entender".

"Duas razões fundamentais estão na base deste facto", disse Sesso. Os autores do estudo "basearam-se numa combinação de 15 medidas para o envelhecimento acelerado, mas esta é uma das muitas definições que existem e para as quais não há consenso. Em segundo lugar, os seus dados sobre a hidratação e o envelhecimento acelerado foram um 'instantâneo' no tempo, pelo que não temos forma de compreender a causa e o efeito."

Beba líquidos suficientes todos os dias

Cerca de metade das pessoas em todo o mundo não cumprem as recomendações para a ingestão diária total de água, de acordo com vários estudos citados pelos autores da nova investigação.

"A nível global, isto pode ter um grande impacto", afirmou Dmitrieva num comunicado de imprensa. "A diminuição do teor de água corporal é o fator mais comum que aumenta o sódio sérico, razão pela qual os resultados sugerem que manter-se bem hidratado pode retardar o processo de envelhecimento e prevenir ou retardar doenças crônicas.

Os nossos níveis séricos de sódio são influenciados pela ingestão de líquidos provenientes da água, de outros líquidos e de frutas e legumes com elevado teor de água.

"A descoberta mais impressionante é que este risco (para doenças crónicas e envelhecimento) é evidente mesmo em indivíduos que têm níveis de sódio sérico que estão na extremidade superior do 'intervalo normal'", disse o Dr. Richard Johnson, professor da Escola de Medicina da Universidade do Colorado, por e-mail. Ele não esteve envolvido no estudo.

"Isto desafia a questão do que é realmente normal e apoia o conceito de que, como população, provavelmente não estamos a beber água suficiente."

De acordo com a Cleveland Clinic,mais de 50% do corpo é constituído por água, necessária para múltiplas funções, incluindo a digestão dos alimentos, a criação de hormonas e neurotransmissores e o fornecimento de oxigénio a todo o corpo.

A Academia Nacional de Medicina (anteriormente conhecida como Instituto de Medicina) recomenda que as mulheres consumam 2,7 litros (91 onças) de líquidos diariamente e que os homens consumam 3,7 litros (125 onças) diariamente. Esta recomendação inclui todos os líquidos e alimentos ricos em água, como frutas, legumes e sopas. Uma vez que o rácio médio de ingestão de água entre líquidos e alimentos é de cerca de 80:20, isso equivale a uma quantidade diária de 9 chávenas para as mulheres e 12 1⁄2 chávenas para os homens.

As pessoas com problemas de saúde devem falar com o seu médico sobre a quantidade de ingestão de líquidos mais adequada para si.

"O objetivo é garantir que os pacientes estão a ingerir líquidos suficientes, enquanto avaliam factores, como medicamentos, que podem levar à perda de líquidos", disse o coautor do estudo, Dr. Manfred Boehm, diretor do Laboratório de Medicina Regenerativa Cardiovascular, num comunicado de imprensa. "Os médicos podem também ter de seguir o plano de tratamento atual do doente, como a limitação da ingestão de líquidos em caso de insuficiência cardíaca."

Se está a ter dificuldade em manter-se hidratado, pode precisar de ajuda para integrar o hábito na sua rotina habitual. Experimente deixar um copo de água à cabeceira da cama para beber ao acordar, ou beba água enquanto prepara o café da manhã. Fixe o seu hábito de hidratação num local onde se encontra algumas vezes por dia, disse anteriormente à CNN o especialista em ciências comportamentais Dr. B.J. Fogg, fundador e diretor do Laboratório de Design Comportamental da Universidade de Stanford.

Sandee LaMotte, da CNN, contribuiu para este relatório.

Fonte: edition.cnn.com