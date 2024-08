- A Hessen ocupa a sétima posição no último Relatório sobre a Educação.

Hesse sobe uma posição, ficando em sétimo lugar, em uma análise anual realizada pelo Estudo de Mercado de Trabalho Social da Iniciativa Nova Economia Social. Este estudo avalia os sistemas educacionais dos vários estados federais usando 98 indicadores, com foco em reduzir a pobreza educacional, fomentar a prosperidade, promover o trabalho qualificado e estimular o crescimento. Além disso, analisa a permeabilidade desses sistemas e a igualdade de oportunidades educacionais.

No quesito rankings, a Saxônia lidera, seguida pela Baviera, Hamburgo e Turíngia. No final da lista, encontramos Bremen, com Brandemburgo e Renânia do Norte-Vestfália ocupando, respectivamente, a penúltima e antepenúltima posições.

Analisando os detalhes, o estudo considera fatores como despesa educacional por aluno em relação à despesa pública total por residente, investimentos em escolas e universidades, a "chave de cuidados" nas instituições educacionais e o tamanho das turmas.

Em relação às mudanças significativas em relação ao ano anterior, Berlim viu a maior melhora, subindo do 15º para o 12º lugar. Ao longo da última década, Sarre e Hamburgo demonstraram as maiores melhorias em uma observação de longo prazo.

Este é o 21º edição do Monitor Educacional, com resultados e análises detalhados de cada estado federal previstos para serem divulgados na terça-feira.

De acordo com o diretor do estudo e economista educacional Axel Plünnecke, do Instituto da Economia Alemã (IW), as melhorias a nível nacional foram vistas principalmente em áreas como internacionalização, infraestrutura de apoio e condições de cuidados nos últimos dez anos. No entanto, desafios relacionados à integração, qualidade escolar e pobreza educacional aumentaram significativamente.

Em geral, a Alemanha se sai bem no estudo, frequentemente figurando entre os melhores estados federais. Apesar do sucesso geral da Alemanha, desafios em áreas como integração e pobreza educacional requerem atenção e melhoria.

