A Hermes ganha o processo de marca registada nos EUA sobre os NFTs "MetaBirkin

Em um dos primeiros julgamentos de propriedade intelectual sobre os populares tokens digitais conhecidos como NFTs, o júri considerou que os "MetaBirkins" não autorizados do artista Mason Rothschild eram susceptíveis de confundir os consumidores.

O júri concedeu à Hermes $ 133,000 em danos por violação de marca registrada, diluição e cybersquatting, confirmou o Tribunal Distrital dos EUA para o Distrito Sul de Nova York.

O advogado de Rothschild, Rhett Millsaps, considerou o resultado um "dia terrível para os artistas e para a Primeira Emenda". Os representantes da Hermes não responderam imediatamente aos pedidos de comentário.

O caso tem sido observado de perto por seu potencial para esclarecer como a lei de marcas registradas se aplicará aos NFTs, que são tokens exclusivos em redes de blockchain frequentemente usados para verificar a propriedade da arte digital.

As valiosas bolsas Birkin de couro da Hermes costumam ser vendidas por dezenas de milhares de dólares cada. A empresa vendeu mais de US $ 1 bilhão em Birkins nos Estados Unidos, incluindo mais de US $ 100 milhões nos últimos dez anos, de acordo com um documento judicial.

No ano passado, a casa de moda processou Rothschild por causa das suas MetaBirkins, 100 NFTs associadas a imagens que mostravam as malas cobertas de peles coloridas.

No seu processo, a Hermes chamou a Rothschild um "especulador digital" e os NFTs um esquema de "enriquecimento rápido". Ele disse que Rothschild começou a oferecer os NFTs na feira de arte Art Basel em Miami em dezembro de 2021, e mais de US $ 1 milhão deles foram negociados no início do mês seguinte.

A casa de luxo tem seus próprios planos para NFTs que Rothschild atrapalhou, disse em um processo judicial.

Rothschild, cujo nome legal é Sonny Estival, argumentou que as obras são uma declaração absurda sobre bens de luxo e imunes ao processo com base nas proteções da Primeira Emenda para a arte.

Legenda da imagem no topo: Uma foto dos MetaBirkins do artista.

Leia também:

Fonte: edition.cnn.com