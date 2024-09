- "A herança de meu pai foi eliminada" ou "O impacto da herança de meu pai foi apagado".

Jamie Bennington (28), filho do falecido vocalista do Linkin Park, Chester Bennington (1976-2017), lançou críticas contundentes ao retorno da banda. Em uma entrevista à revista Billboard, ele acusou o co-vocalista Mike Shinoda (47) de "apagar a existência e legado do meu pai ao vivo e em cores". Ele também o chamou de "senil e surdo para o tom".

Escolha controversa da nova vocalista

O reaparecimento do Linkin Park no início de setembro gerou uma gama de reações. O grupo anunciou seu retorno através de um show ao vivo transmitido para seus fãs ao redor do mundo, revelando que Emily Armstrong (38), vocalista principal da banda de rock Dead Sara, iria adicionar sua voz ao lado do membro fundador Mike Shinoda. No entanto, esse movimento não agradou a muitos fãs, que criticaram devido às associações passadas de Armstrong com a Cienciologia e o condenado por crimes Danny Masterson (48). Em 6 de setembro, Armstrong se pronunciou, reconhecendo sua presença no julgamento de Masterson, mas rapidamente se desvinculando dele depois. Ela declarou: "Eu tenho zero tolerância para abuso ou violência contra mulheres, e eu me coloco no lugar das vítimas desses crimes hediondos."

"Apagando a existência e legado do meu pai ao vivo e em cores"

De acordo com Jaime Bennington, Mike Shinoda é o mentor por trás da contratação da nova vocalista: "Você está destruindo a vida e legado do meu pai bem na nossa frente - durante o mês internacional de prevenção ao suicídio. Você está ignorando as repercussões das crenças de Emily sobre nossa base de fãs. Não há uma declaração clara de apoio às vítimas de violência dentro de nossa comunidade. Você abusou da fé que os fãs e apoiadores, incluindo eu, mostraram em você por décadas. Nós confiamos em você para superar o comum, mas agora você se tornou um velho senil e desatento."

"Eu realmente gosto quando escuto"

Enfrentando uma forte reação, Mike Shinoda elogiou o retorno de sua banda e o novo papel de Emily Armstrong: "Emily sempre acertou as notas certas e entregou as partes quentes", disse ele. Ele reconheceu que os fãs podem precisar de tempo para aceitar essa transformação: "A verdadeira questão será sobre a recepção do público. Eu não tenho certeza sobre a resposta, mas eu realmente gosto quando escuto". Será interessante observar como os fãs respondem ao primeiro álbum e apresentações ao vivo da banda após a morte de Chester Bennington em 2017. O primeiro show do Linkin Park com Emily Armington está marcado para 11 de setembro em Los Angeles, enquanto seu primeiro álbum, intitulado "From Zero", está previsto para ser lançado em 15 de novembro.

As críticas de Jaime Bennington a Mike Shinoda foram além apenas da nova vocalista, já que ele acusou Shinoda de tentar "apagar a existência e legado do meu pai" através do retorno do Linkin Park. Apesar disso, Shinoda permaneceu confiante em sua decisão, expressando seu prazer com a nova música e antecipando a resposta dos fãs.

Leia também: