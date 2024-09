A Heidi Klum já está a mostrar o seu entusiasmo pelo Halloween.

Qual roupa Heidi Klum usará em seu famoso baile de Halloween deste ano? Parece que ela está completamente comprometida com as comemorações, já que compartilhou uma espiadinha de seu traje assustador com seus fãs dedicados.

No passado, ela se vestiu como Jessica Rabbit, um alienígena assustador, a esposa de Shrek Fiona, uma minhoca e, no ano passado, um colorido pavão. Todos os anos, Klum se esforça para superar a si mesma na escolha de seu figurino para sua famosa festa de Halloween em Los Angeles. Seus preparativos para esse evento assustador anual podem levar várias semanas, e no próprio dia, ela frequentemente dedica várias horas à maquiagem. Seus conjuntos de Halloween ganharam uma base de fãs dedicada, com pessoas ansiosamente aguardando sua transformação a cada ano.

Para aumentar a expectativa, Klum publica imagens de suas sessões de prática de figurino no Instagram, uma tradição que sempre causa confusão e debate entre seus seguidores.

Este ano não é diferente. Há alguns dias, a mulher de 51 anos compartilhou uma foto de uma grande e ameaçadora prótese de olho com a legenda "Uma pista do que vem por aí no dia 31 de outubro... alguma ideia?". Embora seus fãs possam ter ficado intrigados, a publicação pouco fez para esclarecer a natureza de seu figurino.

Recentemente, Klum alimentou ainda mais as especulações ao publicar um clipe de uma substância branca e pegajosa semelhante a um casulo. "O Halloween de Heidi Klum está se preparando", ela escreveu, acompanhada por três emojis de fantasma. Infelizmente, Klum desativou a função de comentários em suas publicações no Instagram há anos, então só podemos adivinhar as discussões entre seus seguidores.

O que Tom Kaulitz vai escolher?

O marido de Klum, Tom Kaulitz, é tão importante quanto nas comemorações, já que ele precisa usar uma fantasia combinando todos os anos. Kaulitz, o guitarrista da banda Tokio Hotel, compartilha esse destino com seus antecessores Ric Pipino e Seal. Nos últimos anos, ele foi o pescador para a minhoca gigante de Klum, Shrek para sua Fiona e o astronauta para seu alienígena sanguinário.

No ano passado, Klum vestiu ele em um ovo de verdade, imitando seu figurino de pavão. Kaulitz gostou de sua fantasia de ovo, como mencionou no podcast "Kaulitz Hills - Senf aus Hollywood": "Eu quero uma fantasia que seja única. Não apenas algo que seja suposto ser legal, assustador ou o que quer que seja. Mas também absurdo. Um ovo é tão absurdo que eu pensei: isso é perfeito". perhaps this year, Kaulitz will have more flexibility in his costume choices.

A expectativa pelo figurino de Halloween de Heidi Klum deste ano é palpável, com fãs especulando com base em suas publicações enigmáticas nas redes sociais. Seus figurinos anteriores, como Jessica Rabbit e a esposa de Shrek Fiona, mostraram seu compromisso com figurinos fashion e criativos.

Assim como Klum, Tom Kaulitz, seu marido, também participa das comemorações. Seus figurinos únicos no passado, como ser o pescador para a minhoca gigante de Klum, acrescentaram um elemento extra de excitação aos seus figurinos de casal.

Leia também: