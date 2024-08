- A Hansa Rostock mantém o cargo de CEO da Wehlend.

Timepeça de futebol FC Hansa Rostock nomeia Jürgen Wehlend como novo líder, substituindo Robert Marien. Com 58 anos, Wehlend agora tem o cargo permanente, após ter assumido temporariamente em 1º de março de 2023. O clube anunciou oficialmente a mudança em uma quarta-feira, com a diretoria tomando a decisão.

De acordo com Rainer Lemmer, Presidente do Conselho de Supervisão, "Dadas as tempos desafiadores que estamos passando, é crucial manter clareza e uma abordagem visionária para o FC Hansa, e Wehlend já mostrou isso nos últimos meses."

Entrando na equipe

Roman Velke também se juntará ao conselho do FC Hansa, a partir de setembro. Suas principais responsabilidades serão nas áreas financeira e organizacional.

O mandato de Marien foi infelizmente encurtado. O quadragenário saiu em março devido a problemas de saúde. Ele havia sido presidente desde 2016. O clube havia encerrado seu contrato antecipadamente.

A nomeação de Jürgen Wehlend como novo técnico permanente do FC Hansa Rostock renovou o interesse dos torcedores pelo time, com expectativa ansiosa por suas estratégias para os jogos futuros.

Após sua nomeação, Wehlend enfatizou a importância de integrar talentos jovens na equipe, com o objetivo de construir um programa de futebol sustentável e competitivo para o FC Hansa Rostock.

