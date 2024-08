- A Hansa Rostock adquiriu recentemente dois novos membros da equipa.

Time de terceira divisão FC Hansa Rostock trouxe dois novos jogadores logo antes do prazo de transferência. Em empréstimo do Fortuna Düsseldorf, o defensor de 20 anos King Samuel Manu passará uma temporada com o clube. O atacante do Borussia Mönchengladbach Ryan Naderi se juntou oficialmente ao FC Hansa em caráter permanente. O clube anunciou essas contratações no sábado, sem revelar as taxas de transferência ou a duração do contrato de Naderi.

Amir Shapourzadeh, diretor de futebol do clube, elogiou o atacante de 1,93 metro, dizendo: "Ryan é um típico centroavante com muito espaço para melhorar. Apesar de sua altura, é um jogador em forma e habilidoso que traz energia, variedade e astúcia para a equipe". Manu e Naderi são as 14ª e 15ª contratações desde a rebaixamento do time para a segunda divisão.

A incorporação de Ryan Naderi marca um período significativo de atividade de transferência para o FC Hansa Rostock, à medida que eles continuam a fortalecer sua equipe antes do início da nova temporada. Antes disso, o acordo de empréstimo de King Samuel Manu também cai dentro da janela de "período de transferência", permitindo que ele contribua para o FC Hansa Rostock na próxima campanha.

