A Haia está a reavaliar as investigações relacionadas com a governação de Lukashenko.

19:08 Rússia Aumenta Substancialmente Despesas Militares NovamenteA Rússia planeja aumentar significativamente suas despesas militares para financiar ainda mais seu conflito em andamento. De acordo com a proposta orçamentária para 2025 publicada no site do parlamento russo, os gastos militares devem aumentar em cerca de 30%, para aproximadamente 130 bilhões de euros. O financiamento também é destinado à segurança interna e a itens orçamentários militares classificados relacionados à guerra na Ucrânia. No total, a defesa e a segurança interna representam aproximadamente 40% do orçamento. O plano ainda precisa ser aprovado pelo parlamento e assinado pelo Presidente Putin. Em 2024, os gastos militares já haviam aumentado em 70% em comparação com o ano anterior. Em contraste, a Ucrânia planeja destinar cerca de 60% de seu orçamento à defesa e à segurança no ano seguinte, com um orçamento de defesa de cerca de 48 bilhões de euros, que é pouco mais de um terço do da Rússia.

18:23 EUA e Canadá Encontram Aviões Militares Russos Próximo à Zona de Defesa Aérea do AlascaO Comando de Defesa Aeroespacial da América do Norte (Norad) dos EUA e do Canadá relatou um encontro com aviões militares russos na Zona de Identificação de Aviões (ADIZ) do Alasca. Esta zona obriga os aviões a se identificarem. Na segunda-feira passada, os aviões russos entraram nesta zona, que difere do espaço aéreo de um estado. Aviões do Norad responderam aos aviões russos, como mencionou o General Gregory Guillot em uma entrevista à imprensa. Guillot também descreveu o comportamento de um dos aviões russos como pouco profissional, representando uma ameaça para todos os envolvidos. No final de julho, o Norad relatou encontros semelhantes com aviões russos e chineses na ADIZ do Alasca, com os aviões permanecendo no espaço aéreo internacional.

17:43 Oportunidades de Emprego para Refugiados Mostram Sucesso Inicial, Afirma ScholzO chamado programa Job Booster visa ajudar refugiados que planejam ficar na Alemanha a obter emprego mais rapidamente. O Chanceler Scholz já comemora seu sucesso, com 266 mil ucranianos na Alemanha agora empregados, o que representa um aumento de 71 mil em comparação com o ano anterior. Além disso, 704 mil pessoas dos principais países de origem de solicitantes de asilo agora estão empregadas, também representando um aumento de 71 mil. Scholz atribui esse aumento ao programa Job Booster, falando em um evento na chancelaria. O Ministro do Trabalho Heil nota que, dos 266 mil ucranianos, cerca de 113 mil estão empregados em empregos com seguro social. O programa, introduzido pelo governo federal há cerca de um ano, visa fortalecer o apoio dos centros de emprego.

17:06 Putin Prioriza "Nova Rússia"Em uma mensagem de vídeo, Putin enfatiza que a principal responsabilidade das autoridades nas terras ocupadas pela Rússia na Ucrânia é criar condições favoráveis para seu desenvolvimento, a fim de garantir a segurança das pessoas. "Isso é nossa principal prioridade", diz ele, de acordo com a agência de notícias estatal Tass. "Mas não adiarmos a solução de problemas econômicos e sociais. Vamos abordá-los agora". Há dois anos, Moscou declarou a anexação de quatro regiões na Ucrânia. Putin se refere a essas regiões como "Nova Rússia", embora Moscou só controle partes delas.

16:37 Kara-Mursa: Rússia Tem Mais Prisioneiros Políticos do que na Era SoviéticaO líder da oposição Vladimir Kara-Mursa afirma que há mais prisioneiros políticos na Rússia de Putin hoje do que no final da era soviética. "Há mais de 1300 prisioneiros políticos conhecidos na Rússia de Putin, muito mais do que nos últimos anos de toda a União Soviética", diz ele antes do Conselho da Europa em Estrasburgo. Ele também condena a mentira da propaganda de Putin de que todos os russos apoiam seu regime e sua guerra, e pede ação para libertar os dissidentes detidos. As autoridades russas detiveram o crítico do Kremlin em abril de 2022 após ele acusar a Rússia de crimes de guerra contra a Ucrânia. Ele recebeu uma sentença de 25 anos de prisão em abril de 2023, mas foi libertado mais tarde como parte de uma troca de prisioneiros.

16:15 Rússia Intensifica Ataques NoturnosCom os ataques de drones da noite anterior, agora são 33 noites consecutivas que a Rússia ataca a Ucrânia com drones e mísseis - a maior sequência até agora. De acordo com a Força Aérea Ucraniana, explosões e tiros de metralhadora foram ouvidos em Kyiv durante a noite. A defesa aérea lutou contra o ataque de drones por cerca de cinco horas. Não há relatos de vítimas.

15:41 Kremlin Abrandar Tono sobre Uso de Arma NuclearO Kremlin modifica a linha de base para um possível uso de armas nucleares após mudanças na doutrina nuclear russa catalisarem a controvérsia. O porta-voz do Kremlin, Peskov, diz que os conflitos na guerra na Ucrânia não devem ser vistos como sempre provocando uma reação nuclear da Rússia. Ele foi questionado sobre os 125 drones ucranianos supostamente abatidos pela defesa aérea russa no domingo, que poderiam potencialmente desencadear uma resposta nuclear de acordo com a nova doutrina. "Decisões foram tomadas, elas serão registradas conforme o devido processo. Mas a operação militar continua sem precisar estabelecer constantemente ligações", diz ele. Na semana passada, o Presidente Putin anunciou regras expandidas para o possível uso de armas nucleares, incluindo reagir a ataques aéreos em seu território ou ataques por um país não armado com armas nucleares apoiado por países com armas nucleares.

15:15 Baerbock: Desinformação da Rússia Alvo Principalmente os JovensA Ministra das Relações Exteriores da Alemanha, Annalena Baerbock, alerta fortemente contra a desinformação e a interferência nas eleições, especialmente da Rússia. "A influência das campanhas de desinformação é significativa", diz Baerbock no Congresso do Futuro Verde em Berlim. Há "um sistema deliberado" aqui que alvo especialmente os eleitores mais jovens. Mulheres são particularmente vulneráveis à fala de ódio e notícias falsas. A política verde também se refere a algoritmos em algumas mídias sociais que amplificam deliberadamente a fala de ódio e incitação. "Se não abordarmos essa questão, não teremos defesa contra essas notícias falsas", ela alerta.

15:01 Rússia Aumenta Financiamento, Silêncio sobre Orçamento de GuerraO governo russo apresenta seu orçamento proposto para 2025 à legislatura russa, indicando um aumento significativo no gasto federal para cerca de 400 bilhões de euros no próximo ano, um salto de cerca de 12% em relação a 2024. No entanto, não são divulgados detalhes sobre os gastos do setor de defesa. O Ministério das Finanças menciona apenas que serão destinados fundos substanciais para armar as forças armadas, compensar os soldados e fortalecer as empresas do setor militar-industrial.

14:24 Juiz Russo Impõe Pena de Prisão Perpetua ao Atacante do Escritor Russo PatriotaDurante o julgamento do ataque ao escritor russo patriota, Sachar Prilepin, o tribunal impõe uma pena de prisão perpétua. O agressor é da região do Donbass, no leste da Ucrânia, e relatou ter lutado com os separatistas pró-Rússia. Prilepin é um defensor vocal do envolvimento militar da Rússia na Ucrânia e sofreu ferimentos em um ataque bombista na região de Nischni Nowgorod em maio de 2023, resultando na morte de seu motorista.

13:51 Rússia se Preparando para Recrutar 133.000 Soldados este OutonoDe hoje até o final do ano, a Rússia planeja recrutar 133.000 pessoas para o serviço militar, segundo relatam os meios de comunicação ucranianos. Após Putin supostamente ter assinado um decreto, esta campanha de recrutamento do outono está em andamento. Os alvos são homens jovens, com idades entre 18 e 30 anos, não elegíveis para o serviço de reserva. Em troca, os soldados que completarem o serviço militar ficam isentos do serviço militar futuro.

13:14 Ucrânia Relata Vítimas de Ataques de Drones RussosOs ataques de drones russos deixaram um morto e vários feridos na Ucrânia, segundo os relatórios. Em Kupjansk, na região de Kharkiv, um homem morreu, e em Kherson, três residentes, com idades entre 53 e 72 anos, ficaram feridos, de acordo com fontes ucranianas, citando oficiais locais.

12:36 Rússia Declara ter Capturado Outro Vilarejo na Região de DonetskAs tropas russas relatam ter conquistado mais território na Ucrânia oriental. De acordo com o Ministério da Defesa russo, eles "libertaram com sucesso" Nelepowka, utilizando seu nome russo para Nelipiwka na região de Donetsk - uma área que a Ucrânia havia ganho anteriormente. A militar russa tem empurrado para leste contra forças ucranianas mais fracas há vários meses. Nelipiwka fica a cerca de 5 km de Torez, atualmente sob controle ucraniano, mas sob ataques russos constantes há semanas. As forças russas também avançam lentamente em direção à cidade estrategicamente importante de Pokrovsk.

11:55 Resistência Subterrânea Afirma Explosão de Linha de Armamentos RussosO movimento de resistência armada, Atesh, alega ter detonado com sucesso a linha férrea utilizada pelas tropas russas para transportar equipamentos e munições para a linha de frente na região russa de Kursk. A agência de notícias ucraniana, Ukrinform, cita um post no Telegram correspondente, que reflete a coalizão de ucranianos, tártaros da Crimeia e dissidentes russos que se opõem à guerra, formada na Península da Crimeia há dois anos.

11:26 Munz: Russos Desconfiam da Cruzada Contra a CorrupçãoNo orçamento proposto da Rússia para o ano seguinte, 40% está reservado para o setor de defesa. Ao mesmo tempo, uma campanha contra a corrupção foi iniciada no ministério responsável desde a morte do conselheiro de Putin, Yevgeni Prigoshin. No entanto, essa iniciativa é recebida com ceticismo pelos cidadãos russos, de acordo com o repórter da ntv em Moscou, Rainer Munz.

11:01 Homem Americano Corre Risco de Prisão por Lutar pela UcrâniaO cidadão americano Stephen Hubbard confessa à acusação de atividade mercenária em um tribunal russo. De acordo com os meios de comunicação estatais russos, ele recebeu dinheiro para ajudar a Ucrânia contra a Rússia, potencialmente enfrentando de 7 a 15 anos de prisão se condenado.

10:20 Kiev Sofre Ataques de Drones, Resultando em Incêndio em Edifício e Danos AmplosUm ataque em massa de drones a Kiev durante a noite resultou em um incêndio em um edifício e danos na área, segundo as autoridades locais relatam no portal Ukrainska Pravda. Felizmente, não houve vítimas, embora os detritos dos drones abatidos tenham causado mais problemas em cinco distritos da cidade. Todos os drones foram relatados como abatidos pelas autoridades ucranianas.

09:36 Putin Afirma que "Todos os Objetivos Estabelecidos" Serão Conquistados na UcrâniaO presidente russo Putin reafirma seu compromisso com o conflito na Ucrânia. "Todos os nossos objetivos estabelecidos serão alcançados", declarou em uma mensagem de vídeo marcando o segundo aniversário da alegada anexação da Rússia de quatro regiões na Ucrânia. Putin continua a afirmar que os líderes ucranianos são, de fato, neonazistas e que a Rússia está defendendo a população de fala russa - uma ação motivada pelo desejo das 'elites ocidentais' de transformar a Ucrânia em 'uma colônia, um posto militar com a Rússia como alvo'.

08:46 Ucrânia Transfere Comandante da Defesa de WuhledarO coronel Ivan Winnik, comandante da 72ª Brigada Mecanizada Separada da Ucrânia defendendo Wuhledar, uma cidade altamente disputada em Donbass, foi realocado devido a uma promoção e compartilhamento de conhecimentos. Ainda não foi anunciado um substituto. Winnik liderou efetivamente os esforços de defesa da brigada de Wuhledar por mais de dois anos. Os especialistas militares ucranianos expressaram preocupação de que as unidades russas possam capturar em breve a pequena cidade no setor sul da região de Donbass.

Um incêndio começou em uma instalação crucial no distrito de Bashtanka da região de Mykolaiv após um ataque de drone russo, como informou a Ukrainska Pravda, baseando-se na declaração do líder da administração militar regional. No entanto, a instalação específica não foi identificada.

07:24: Kiev Vence a Invasão Noturna

22:44: Rússia Transfere Inmates para Frente de Batalha

Rússia supostamente aprova uma lei que isenta autoridades da responsabilidade criminal se indivíduos concordarem com um contrato militar com o Ministério da Defesa. Prisioneiros das províncias de Bryansk, Nizhny Novgorod e Novosibirsk, a República da Komi, a região do Altai e a anexada Crimeia foram contemplados com essa oportunidade, segundo a mídia de oposição russa, conforme relatado pelo think tank com sede nos EUA, o Instituto para o Estudo da Guerra (ISW).

22:13: Zelensky Registra 100 Bombas Guiadas Diariamente

Desde o início de sua agressão, a Rússia tem atacado a Ucrânia com uma estimativa de 100 bombas guiadas diariamente, lançadas diretamente de aeronaves, segundo o presidente ucraniano Volodymyr Zelensky em um discurso em vídeo. Recentemente, os russos feriram 14 pessoas em um incidente na cidade industrial de Saporizhzhia. Bombas guiadas também foram utilizadas nas cidades de Kharkiv, Donetsk e Sumy. Na opinião de Zelensky, "Isto é o terror regular da Rússia", destacando que serve como um lembrete constante para todos os parceiros internacionalmente obrigados da Ucrânia de que o país precisa de mais capacidades de ataque de longo alcance, defesa aérea aprimorada e sanções contra a Rússia intensificadas.

21:43: Estado-Maior Ucraniano Preocupado com Wuhledar

Novos ataques russos contra as linhas de defesa ucranianas são relatados em Donbass. Treze ataques foram repelidos em Pokrovsk e dezessete avanços de tropas russas foram bloqueados em Kurachove, de acordo com o Estado-Maior Ucraniano. Lutas mais intensas são relatadas perto de Wuhledar, onde especialistas militares ucranianos estão preocupados que a pequena cidade no setor sul de Donbass possa cair em breve sob o controle de unidades russas.

20:46: Kyiv Sofre Vários Ataques de Drone

Kyiv, a capital da Ucrânia, foi novamente alvo de ataques de drones russos durante a noite. De acordo com as forças militares ucranianas, as forças de defesa aérea têm repelido os ataques por horas. O prefeito de Kyiv, Vitali Klitschko, anunciou no Telegram que vários drones inimigos foram detectados ao redor e acima da capital. Testemunhas relataram várias explosões em Kyiv, indicando que os sistemas de defesa aérea estavam em uso para atingir alvos aéreos. Não há confirmação de danos ou vítimas dos últimos ataques. Desde cerca de 1h da manhã, horário local, alertas aéreos foram implementados em Kyiv, seus arredores e toda a Ucrânia oriental. A força aérea ucraniana relatou anteriormente vários grupos de ataques de drones russos em Kyiv e na Ucrânia ocidental. Além disso, um lançamento de várias bombas guiadas a partir de áreas ucranianas controladas pela Rússia ocorreu por volta das 4h40 da manhã, horário local, anunciou o exército.

19:45: Comissão de Helsinque Pede Mudança na Política dos EUA em Relação à Rússia

A Comissão de Helsinque, bipartidária, está pedindo aos Estados Unidos que abandone sua abordagem pós-Guerra Fria em relação à Rússia e reconheça que ela representa uma ameaça persistente à segurança global. De acordo com o jornal "The Hill", a comissão recomenda que os EUA reavaliem sua abordagem em relação à Rússia, como fizeram com a China. As propostas contradizem os compromissos da administração Biden com a Ucrânia e contrastam com as vistas de Donald Trump e seus aliados no Congresso, que acreditam que os EUA gastam excessivamente com a segurança europeia. Trump enfatiza a necessidade de negociações diretas entre a Ucrânia e a Rússia, mas o presidente da Comissão de Helsinque, o republicano Joe Wilson, é cético quanto à possibilidade de um acordo com o presidente russo Vladimir Putin.

18:49: Rússia Ataca Kyiv com Drones

De acordo com as forças militares ucranianas, Kyiv foi alvo de ataques de drones russos. As forças de defesa aérea foram mobilizadas para contra-atacar os ataques. Testemunhas relataram várias explosões e alvos aéreos atingidos, indicando o uso de sistemas de defesa aérea em Kyiv. Além de Kyiv e sua região, alertas aéreos estão sendo implementados em toda a Ucrânia oriental.

17:40: Campanha Eleitoral da Moldávia: Ministro Advertiu contra "Ladrões"

Um ministro do governo sênior exortou os moldavos a evitar "ladrões, migrantes e arrivistas" após um empresário pró-russo exilado prometer pagar aos eleitores se eles rejeitarem a adesão à União Europeia em um referendo. O apelo do ministro da Infraestrutura, Andrei Spinu, destaca o crescente caos na campanha presidencial de 20 de outubro, onde a incumbente pró-europeia Maia Sandu busca um segundo mandato.

16:14: Rússia: Forças Ucranianas Bombardeiam Estação de Transformação Próxima à Usina Nuclear

De acordo com a gestão da Usina Nuclear de Zaporizhzhia controlada pela Rússia, as forças militares ucranianas supostamente atacaram novamente uma estação de transformação próxima, destruindo um transformador. A gestão da usina compartilhou isso pelo Telegram, alegando que um ataque de artilharia atingiu a "Raduga" estação de transformação na cidade de Enerhodar, no sudeste da Ucrânia. Uma foto também foi publicada mostrando fumaça saindo do telhado do edifício de transição. Apesar do ataque, o suprimento de energia para Enerhodar permaneceu inalterado, segundo o relatado. A Usina Nuclear de Zaporizhzhia, a maior da Europa, com seis reatores, foi tomada por forças russas no início da invasão russa da Ucrânia em fevereiro de 2022.both sides regularly accuse each other of targeting or planning to target the power plant.

23:15 Zelenskyy questiona ameaças nucleares de Putin: "Ele valoriza a sua vida"Em uma entrevista à Fox News, o presidente ucraniano Volodymyr Zelenskyy manifestou ceticismo em relação às ameaças nucleares contínuas do presidente russo Vladimir Putin. Segundo Zelenskyy, Putin valoriza a sua vida e, por isso, é pouco provável que use armas nucleares devido ao medo das consequências. "Não podemos entender completamente as suas motivações", admitiu Zelenskyy. "Ele poderia potencialmente usar armas nucleares contra qualquer país, a qualquer momento - ou não. Mas eu não apostaria nisso."

22:10 Posição do FPÖ sobre a guerra na Ucrânia e a RússiaApós as eleições parlamentares austríacas, o cenário político passou por mudanças significativas. O partido de direita FPÖ está comemorando uma vitória histórica, com projeções de 28,7% dos votos. Apesar da guerra na Ucrânia, o partido mantém uma posição relativamente compassiva em relação à Rússia e não vê problemas na dependência da Áustria do gás russo. Em 2018, o contrato de gás entre Viena e Moscou foi prorrogado até 2040, obrigando a Áustria a comprar grandes volumes de gás natural, independentemente de potenciais racionamentos e independentemente do pagamento. De janeiro a maio de 2024, mais de 90% das importações de gás da Áustria vieram da Rússia.

21:37 Primeiro-ministro russo viaja a TeerãO primeiro-ministro russo Mikhail Mishustin viaja a Teerã para uma reunião com o presidente iraniano Massoud Peseschkian à medida que as tensões no Oriente Médio continuam a aumentar. A conferência está prevista para segunda-feira, conforme anunciado pelo governo russo. Além de encontrar o vice-presidente iraniano Mohammad Resa Aref, Mishustin discutirá "a gama completa da cooperação russo-iraniana em áreas como comércio, economia, cultura e ajuda humanitária" em Teerã. O Ocidente acusou o Irã de fornecer drones e mísseis à Rússia para suas operações militares na Ucrânia, mas Teerã negou categoricamente essas alegações.

O conflito na Ucrânia continua a pressionar o orçamento da Rússia, com despesas militares previstas para aumentar significativamente. Em contrapartida, a Ucrânia planeja destinar uma maior parte do seu orçamento à defesa e à segurança.

Os aviões militares russos voltaram a encontrar aeronaves dos EUA e do Canadá perto da Zona de Identificação de Defesa Aérea do Alasca, o que pode aumentar as tensões entre as duas nações.

Leia também: