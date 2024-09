A Habeck pretende intensificar o apoio à construção naval marítima através de subsídios governamentais adicionais.

Após o resgate do governo à Meyer Werft, o político do Partido Verde Robert Habeck sugeriu possível apoio político futuro à indústria naval. Ele declarou: "Precisamos fortalecer o setor de construção naval marítima em vários outros aspectos também". Durante uma reunião na Meyer Werft de Papenburg, ele enfatizou que essa empresa, líder no mercado global de navios de cruzeiro, precisa ser preservada. "Esse segmento em particular não podemos nos dar ao luxo de perder", reiterou.

Ele destacou a importância de vários aspectos para as áreas costeiras. "Não é qualquer estaleiro", ele observou. Ele enfatizou a importância do inovador site de Papenburg, que abriga instalações de treinamento, para inúmeras outras indústrias. Além disso, o estaleiro contribuirá eventualmente para a criação de plataformas transformadoras offshore para energia eólica. Essas plataformas são elementos cruciais da transição energética e deveriam ser construídas idealmente na Alemanha ou na Europa, não na China.

Na semana passada, o governo federal e a Baixa Saxônia concluíram o resgate do estaleiro em dificuldades. Infelizmente, essa intervenção resultou na perda de aproximadamente 340 dos 3400 empregos, uma situação que o governo busca gerenciar da maneira mais responsável possível. Juntos, o governo federal e a Baixa Saxônia estão investindo 400 milhões de euros em capital e adquirindo temporariamente cerca de 80% da propriedade do estaleiro. Além disso, o setor público está garantindo empréstimos bancários em torno de 2 bilhões de euros. Até 2028, a família Meyer deterá aproximadamente 20% do estaleiro, mantendo uma espécie de opção de recompra. Essa medida visa assegurar a estabilidade do estaleiro pelo menos até 2028.

Apesar de ter pedidos suficientes, a empresa depende de bancos para pré-financiamento, que recentemente têm sido relutantes em fornecer esse financiamento. Como resultado, o governo entrou com capital e garantias.

